Calciomercato: la Virtus Sanremese vuole dominare, pressing in corso per Costantini e Lo Bosco

Non è affatto un segreto che la Virtus Sanremese, dopo l'ingresso in società di Marco Del Gratta, voglia allestire una squadra che possa conquistare agevolmente la vittoria del prossimo Girone A di Prima Categoria.

La portata dei colpi che vogliono assestare i matuziani, potrebbe però di fatto chiudere già in estate la contesa per il titolo. Da ponente rimbalza infatti forte la voce sull'interessamento del club per due e veri propri assi del calcio ponentino, il cui valore ha travalicato i confini regionali grazie alla presenza costante nei campionati di Serie D: sul taccuino virtussino spiccano infatti i nomi di Nicholas Costantini e Loreto Lo Bosco.

Il regista e il centravanti sarebbero due colpi fuori scala per la Prima, segno evidente di un progetto pluriennale di scalata tra le varie categorie. Da quanto filtra i contatti tra le parti sono già avviati, ora la palla passa tra i piedi (decisamente ben educati) dei due giocatori.