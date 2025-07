Calcio, Prima Categoria. Rinforzo classe 2005 per il centrocampo dell’Ospedaletti: dall’Eccellenza arriva Daniele Cappello

Prosegue il lavoro dell’Ospedaletti per costruire la rosa da affidare a mister Fabio Luccisano in vista della stagione 2025/2026.

La società orange ha ufficializzato nelle ultime ore l’ingaggio del centrocampista classe 2005 Daniele Cappello.

Il giocatore arriva al “Ciccio Ozenda” in prestito dalla Sanremese, club nel quale è cresciuto completando tutta la trafila nelle giovanili.

Nella scorsa stagione ha militato in Eccellenza con la maglia del Taggia, collezionando 22 presenze e mettendo a segno due reti.