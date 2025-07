Taggia: domani sera il primo dei tre concerti per ricordare con la banda 'Anfossi' il maestro Franco Chiappa

Si svolge domani sera alle 21, in piaza Cavour a Taggia, il ‘Concerto della Maddalena’ con la banda ‘Pasquale Anfossi’, diretta da Vitaliano Gallo. Saranno eseguite musiche di: Chiappa,Verdi, Orsomando, Sousa, De Haan e Pezzali. Durante il concerto verrà ricordata la figura dell'insostituibile maestro Franco Chiappa nel 30° anno della sua scomparsa.

“30 anni fa – dice Vitaliano Gallo - ci lasciava prematuramente Franco Chiappa, direttore della banda Anfossi. Ho avuto il piacere di essere suo collega nella Sinfonica di Sanremo ma soprattutto l'onore di esserne amico. Mi trattava come un figlio, dolce ed autorevole nello stesso tempo. Sono felice di poterlo ricordare, particolarmente dove sto ricoprendo il posto di Maestro della banda che lui ha tanto amato”.

Franco Chiappa aveva iniziato giovanissimo lo studio della fisarmonica vincendo numerosi concorsi,prosegue lo studio del contrabbasso diplomandosi sotto la guida del Maestro Pedrazzani al Conservatorio di Torino. Dal 1963 ha fatto parte dell 'Orchestra Sinfonica di Sanremo ricoprendo il ruolo di primo contrabbasso ed è stato uno degli artefici della stabilità di dell’Orchestra. La sua passione più grande, però, è stata la banda ‘Pasquale Anfossi’ di Taggia per la quale si è adoperato come direttore, insegnante e compositore scrivendo numerosi brani per la compagine.

Il concerto di domani sera verrà replicato il 31 luglio ad Arma di Taggia e il 10 agosto a Molini di Triora, entrambi alle 21.