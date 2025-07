Sanremo: accordo tra Myba e Portosole, il 'Charter Show' si svolgerà nell'approdo turistico matuziano fino al 2028

La sede del MYBA Charter Show 2026 sarà, ancora una volta Portosole Sanremo. Infatti, MYBA e la società dell'approdo matuziano hanno recentemente firmato un contratto triennale, il che significa che lo Show rimarrà a Sanremo almeno fino al 2028. L'edizione 2026 si svolgerà dal 27 al 30 aprile. L'edizione di quest'anno è stata una delle più riuscite nella lunga storia dello Show e la scelta della location, insieme all'impegno e agli sforzi dei nostri ospiti, ha giocato un ruolo fondamentale. La flotta presente, l’affluenza, le competizioni, gli eventi, l’energia… è stato uno Show memorabile. Siamo quindi lieti di confermare il nostro ritorno nella affascinante città di Sanremo e di iniziare a lavorare fianco a fianco con il team di PortoSole per fare in modo che la prossima edizione sia ancora migliore. Le basi sono state gettate e ora si tratta di perfezionare e innovare.

Raphael Sauleau, Presidente di MYBA, ha commentato: "Il MYBA Charter Show è molto più di un semplice evento. È il riflesso dei valori della nostra industria: professionalità, collaborazione ed eccellenza. Dopo il successo dell’edizione 2025, siamo lieti di confermare che lo Show tornerà a Portosole Sanremo nell’aprile del 2026. Questa continuità rafforza la forte partnership tra MYBA e la città di Sanremo, e siamo fiduciosi che insieme continueremo a innalzare gli standard di ciò che un charter show può offrire."

Gunes Aysun, Presidente del MYBA Charter Show Panel, ha dichiarato: "Dopo quello che possiamo definire uno Show di grande successo nel 2025, siamo entusiasti di tornare nella splendida Marina di PortoSole a Sanremo sulla scia del 35° MYBA Charter Show. Vorrei esprimere un sentito ringraziamento al team di PortoSole per il forte supporto e la collaborazione e non vedo l’ora di accogliere i nostri colleghi del settore per un altro evento straordinario in questa cornice mozzafiato."

Giorgio Casareto, Direttore Generale di PortoSole Sanremo, ha dichiarato: "Accogliere nuovamente il MYBA Charter Show a Portosole Sanremo è per noi motivo di grande orgoglio e conferma la qualità della nostra offerta e della nostra ospitalità. Il successo della scorsa edizione non è stato un caso, ma il risultato di un vero lavoro di squadra e della costante dedizione di tutto il team di Portosole e dei nostri partner locali. Questa importante partnership triennale con MYBA premia l’impegno che abbiamo messo nel garantire i più alti standard di servizio e accoglienza e ci motiva a lavorare ancora di più per far crescere l’evento. Insieme a MYBA, puntiamo a rendere Sanremo una destinazione chiave nel Mediterraneo per il settore del charter di lusso, offrendo ai professionisti un evento sempre più prestigioso e innovativo, che valorizzi anche il nostro territorio."