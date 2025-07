Padel Mix League 2025: Il ponente ligure scende in campo a San Biagio della Cima

È tutto pronto per l'emozionante esordio della Padel Mix League 2025, una nuova competizione che si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena. Il campionato di doppio misto, alla sua prima edizione, coinvolge due importanti realtà del ponente ligure: Padel Camporosso e San Biagio Sport Center di San Biagio della Cima.

Venti coppie miste si contenderanno il titolo, suddivise in due gironi. La formula prevede una fase a gironi all'italiana, garantendo match appassionanti e tanta sana competizione, culminando nella finalissima del 12 ottobre 2025.

L'iniziativa nasce con un duplice obiettivo: unire i circoli sportivi del territorio e promuovere i valori fondamentali dello sport, come l'amicizia, il benessere e il divertimento. Un'occasione per rafforzare i legami tra gli appassionati di padel e per celebrare la passione che unisce tutti i partecipanti.

Tra le coppie protagoniste di questa prima edizione, troviamo: De Villa – Codevilla, Vaccargiu – Minasi, Soncin – Accardi, Scappatura – Aromando, Haderbache – Crisafulli, Romagnone – Giordano, Fimmanó – Giordanengo, Riccetti – Riccetti, Topa – Squizzato, Roagna A. – Bascianelli, Mauro – Naso, Scarfó – Cotterchio, Ciancio – Allaria, Cannistraro – Nepi, Predoti – Lanzo, Lanzo C. – Vitale, Massullo – Quercia, Gozzi – Scalzi, De Villa R. – Panella J., e Madeddu – Guglielmi.

Che vinca il gioco, l'amicizia e soprattutto, la passione contagiosa per il padel!