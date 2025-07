Argentina Arma, il presidente Barisciani: “Nel settore giovanile vogliamo costruire qualcosa di unico, con cura dei dettagli e valori forti” (Foto)

La nuova stagione dell’Argentina Arma è iniziata ufficialmente con la presentazione alle famiglie del settore giovanile e della scuola calcio, ma il cuore del progetto 2025/26, come ha spiegato il presidente Luigi Barisciani, batte soprattutto tra i più giovani. “La nostra intenzione è quella di creare qualcosa che sia unico, curato nei dettagli – ha dichiarato –. Vogliamo impostare un percorso tecnico coerente, con allenamenti strutturati e allenatori qualificati, ma anche un ambiente confortevole dove i ragazzi possano sentirsi a casa”.

Barisciani ha sottolineato l’importanza dell’approccio umano: “Vogliamo trasmettere valori come la lealtà, lo spirito di sacrificio, la correttezza. E vogliamo farlo con una comunicazione aperta con le famiglie, che consideriamo fondamentali per la crescita dei ragazzi. Il nostro obiettivo è accompagnarli nel loro percorso sportivo, sapendo sempre in che direzione stiamo andando”.

A supportare questo rinnovato impegno sul vivaio ci sarà un organigramma definito, che vede Alessandro Romeo come responsabile del settore giovanile e Fabio Cattaneo alla guida dell’organizzazione e dei tornei. Gli allenatori saranno Roberto Santamaria, Pino Fichera, Lizza Patrick, Luca Mirto, Siccardi Luca, Matteo Ginestra, Claudio Pignotti e lo stesso Fabio Cattaneo.

Sul fronte della Prima Squadra, che ripartirà dalla Seconda Categoria per dare tempo al completamento dei lavori allo stadio Sclavi, la guida tecnica sarà affidata a Daniele Capozucca, affiancato dal vice Andrea Pastor, dal preparatore dei portieri Pino Russo, dal massaggiatore Mauro Turchi e dai dirigenti accompagnatori Franco Capozzucca e Luca Alberti.

Un progetto che, tra crescita tecnica e valori educativi, mira a restituire all’Argentina Arma un’identità forte, radicata nel territorio e capace di guardare lontano.