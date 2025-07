Arma di Taggia, il 20 luglio ecco “Invito alla Canoa”: giornata gratuita di prove in mare con Arma Pesca

Un’occasione per avvicinarsi al mare da un punto di vista diverso, silenzioso e a misura d’uomo. Domenica 20 luglio, dalle 10 alle 19, sulla spiaggia dei pescatori a pochi passi da piazza Chierotti ad Arma di Taggia, l’associazione Arma Pesca propone una giornata aperta a tutti per provare gratuitamente kayak e canoe. L’iniziativa, dal titolo “Invito alla Canoa”, rientra tra le attività culturali e sportive promosse dal sodalizio con sede sul lungomare, che oggi conta circa 70 soci, tra pescatori, canoisti e velisti.

A presentare l’evento è il presidente di Arma Pesca, Matteo Panizzi, in carica da meno di un anno: “Abbiamo voluto aprire i nostri spazi alla cittadinanza offrendo la possibilità, totalmente gratuita, di provare a pagaiare e vivere il mare in modo nuovo. È un primo contatto con l’acqua per chi magari non ha mai avuto occasione, ma è anche un modo per far conoscere da vicino l’associazione e la passione che anima i nostri soci”.

L’esperienza è aperta a tutti, senza limiti di età, e si svolgerà con il supporto degli istruttori e dei canoisti dell’associazione, in un contesto controllato e in sicurezza.

Ma non è finita qui: Arma Pesca ha già in programma un secondo appuntamento per domenica 10 agosto, sempre a sfondo divulgativo e gratuito. In quell’occasione sarà possibile partecipare a uscite in barca per conoscere il litorale e, per chi resta a terra, visitare uno spazio museale con materiali legati alla tradizione marinaresca locale.

“Ci definiamo un’ASD culturale – aggiunge Panizzi – perché oltre all’attività sportiva promuoviamo anche la conoscenza del mare, della sua storia, dei suoi mestieri e della sua bellezza. Il 20 luglio, con l’Invito alla Canoa, è il primo passo per farlo insieme”.