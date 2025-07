E’ purtroppo morto l’uomo di 70 anni, caduto questa mattina poco dopo le 10 in un dirupo, in una zona boschiva sopra Camporosso.

L’uomo stava passeggiando con il cane quando, per cause ancora in via d’accertamento, è caduto. Sul posto è confluita l’intera macchina del soccorso e anche l’elicottero ma, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Si tratta del secondo decesso per cadute in montagna in pochissime ore dopo il 70enne di ieri sera a Colle d’Oggia.