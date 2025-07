Molini di Triora, scoperto un altare sacrificale del 'Culto delle Vette': i dettagli

Molini di Triora località Ciotta di San Lorenzo. Scoperto un banco di roccia altare sacrificale correlato al Culto delle Vette. Lo rende noto Andrea Eremita di Archeonervia.

Banco di roccia altare sacrificale con vaschetta indicata da una freccia utile per contenere le interiora le interiora degli animali sacrificati che venivano bruciate e con il fumo disperse nell'immensità del cielo in segno di devozione e per mediare con le forze dell'universo, mentre le carni macellate si ha motivo di credere che venissero consumate tra tutte i partecipanti alla complessa liturgia del sacrificio ed era anche un modo per stringere i legami tra tutti i presenti. A ben riflettere, abbandonare le interiora degli animali dentro la vaschetta sarebbe stato irragionevole per il motivo che immancabilmente sarebbero state divorate dagli animali.

La montagna punto di incontro tra il cielo e la terra ha sempre suscitato sentimenti contrastanti nell’umanità primitiva con un corredo costellato da fenomeni di attrazione, meraviglia, rigetto e timore a causa del suo carattere mutevole capace di offrire dall’alto ampi orizzonti dove la natura generosa si manifesta in tutta le sue potenzialità e da certezza di vita sulla terra per poi nascondersi tra le nuvole trasformarsi in un ambiente ostile scatenando all’improvviso la sua collera attraverso il tuono il fulmine e il temporale. Fenomeni che l’umanità primitiva ha sempre cercato di arginare dedicando sulle cime delle montagne uno spazio sacro dove officiare il Culto delle Vette sopra altari sacrificali. Aree di culto visibili in lontananza meta di pellegrinaggi capaci di innescare una forza spirituale che l’umanità primitiva sapeva cogliere per dedicare al sacro e al divino. Spiritualità che ha attraversato i millenni con episodi di continuità in epoca romana come ci viene ricordato nella monumentale opera Naturalis Historia scritta dallo storico e scienziato Plinio il Vecchio vittima dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. : Sentimento religioso assorbito dal cristianesimo che trova un’eco attraverso la consuetudine di innalzare croci, statue della Madonna e del Redentore sulle cime delle montagne. Un modo per seppellire un passato pagano generato da una profonda interazione tra l’uomo e la natura.