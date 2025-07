La società 'Vittoria' di Bordighera ospite al 'Rumore BIM Festival': la ginnastica artistica locale conquista il palcoscenico nazionale

La Società Vittoria di Bordighera, attiva da anni nel panorama della ginnastica artistica, è stata invitata a esibirsi in veste di ospiti in concomitanza della fase Semifinale del “Rumore BIM Festival”, evento nazionale, promosso dalla casa discografica Riserva Sonora. La semifinale si terrà il 30 e il 31 agosto 2025 a Pinerolo all’interno del Glicini Village, offrendo una cornice di grande prestigio a livello artistico e culturale. Per la realtà sportiva bordigotta, si tratta di un riconoscimento importante che premia anni di dedizione, passione e crescita, sia tecnica che umana.

“Siamo emozionati e onorati per questa opportunità che unisce arte, sport e spettacolo. Le nostre atlete sono pronte a portare sul palco tutto il loro impegno, con una performance che unisce eleganza, tecnica e passione”, ha commentato il rappresentante della società. La partecipazione della Società Vittoria ha anche un obiettivo più ampio: sensibilizzare gli organizzatori sull’importanza e il valore formativo della ginnastica artistica, nella speranza che negli anni a venire possa essere ufficialmente inclusa tra le categorie del concorso, offrendo così a questo sport un nuovo spazio di valorizzazione e confronto in ambito artistico e performativo.

La partecipazione è un’occasione significativa non solo per le giovani atlete, ma anche per l’intero territorio, che vede una delle sue eccellenze sportive approdare su un palcoscenico di rilievo nazionale, in un contesto dove sport, musica e spettacolo si fondono in una grande festa del talento giovanile. Ringraziamo Riserva Sonora e Sanremo #backstage, nelle persone di Adriana Rombolà e Marcello Pallanca, per la fiducia accordata e rinnoviamo il nostro impegno a rappresentare al meglio il mondo della ginnastica artistica anche su palchi nuovi e inediti.