I 'French Corsairs' del ventimigliese Pippo Malatino vincono la prestigiosa 'Ebt Dynamic Cup' di Beach Handball

Con una squadra per metà francese e metà italiana i Bretoni dei French Corsairs Ploërmel Beach Handball, si sono aggiudicati ieri a La Tourette (20 km da Nizza) il prestigio torneo del circuito europeo EBT di Beach Handball, organizzato dai Dynamic Beach Handball Club di Claudio Zafarana. La cavalcata fantastica dei Bretoni guidati dal nostro Pippo Malatino e supportato dagli italiani Alessio D'Attis, Riccardo Pivetta, Giuseppe Cuzzupé, Alessandro Gangemi e Gregorio Mazzanti, è stata esemplare.

Superata tra venerdì e sabato la poule di qualificazione con tre vittorie tutte per 2-0 contro il Grosseto, l'Aigueleze e l'altra squadra Bretone dei Olympus Beach Handball, i Corsari di Pippo, hanno affrontato nei quarti di finale la squadra francese del DABH proveniente dall'Ardeche, liquidandola anche essa con un perentorio 2-0. Ieri mattina, in semifinale, D'Attis e compagni, hanno poi affrontato in un match difficilissimo e tirato fino alla fine, i Corsi dell'Ajaccio, battendoli per 2-1, dopo una serie emozionante di Shoot out. La finale nel pomeriggio, ha visto a confronto la squadra dei Roquins Affamés di Nicolas Desbonnet, una delle stelle del Beach Handball francese.

La partita è stata di altissimo livello e I giovani franco-italiani, hanno vinto per 2 set a 0. Entrambe les manche sono state giocate al Golden gol, in quanto erano finite in parità, dopo i tempi regolamentari. Immaginatevi chi è stato l'autore dei gol decisivi in entrambe le manches, il solito Alessio D'Attis, vero protagonista di tutto il torneo e trascinatore dei Corsari Bretoni. Il Capitano Edern Le Verge alzava dunque l'ambito e prestigioso trofeo, primo Torneo europeo di Beach Handball, vinto dalla Bretagna.

À fine gara, queste le dichiarazioni del Coach Malatino: "Questa squadra ha rappresentato un po' la sintesi della mia Storia professionale, sviluppatasi tra le mie esperienze italiane e francesi in questa magnifica disciplina. Ringrazio la dirigenza dei French Corsairs Ploërmel Beach Handball per il sostegno datoci e tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa storica avventura, dai Francesi Edern Le Verge(cap.), Alix Théréné, Loïc Cousty, Arthus Guillou(vera rivelazione della competizione) ed a Tony Vigneri, agli italiani Riccardo Pivetta, Alessandro Gangemi, Giuseppe Cuzzupé, Gregorio Mazzanti ed infine Alessio D'Attis che mi ha aiutato a completare la squadra ed a trascinare l'intero gruppo. Vincere un Torneo del circuito EBT è una soddisfazione unica e farlo contro la migliore squadra di Francia del momento capitanata dalla stella Nicolas Desbonnet e per noi tutti motivo di grande orgoglio. Questa esperienza resterà gravata nei nostri cuori. La dedica più grande vorrei farla a Vincenzo Malatino, presente anche lui con la squadra del Grosseto futuro, vero maestro mio e di tutti gli appassionati di Beach Handball in Italia. Un grazie particolare ai dirigenti del Torneo Dynamic cup e soprattutto Claudio Zafarana, Deus ex machina di tutta l'organizzazione"

I prossimi impegni per Alessio D'Attis e dei ragazzi italiani presenti, saranno le Finali Nazionali, che si terranno a Marina di Grosseto il prossimo fine settimana.