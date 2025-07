Arma di Taggia: 200 partecipanti alla 3a edizione della ‘Sant’Erasmo Run K10’, successo del francese Habz Azeddine

Sono stati più di 200 i partecipanti alla terza edizione “LA SANT’ERASMO RUN K10”, disputata ieri ad Arma di Taggia, che prevedeva una gara di 10 Km Fidal e una corsa non competitiva di 5 Km. Entrambe le competizioni, con un centinaio di iscritti ognuna, si sono sviluppate tra il lungomare di Arma di Taggia e la pista ciclopedonale del ponente ligure. Una serata di sport e divertimento, organizzata dall’Asd Naturum Team Valle Argentina, che ha avuto anche risultati tecnici di grande pregio sia come qualità degli atleti al via sia come tempi cronometrici finali.

A vincere la 10 Km è stato infatti Habz Azeddine, atleta della nazionale francese con un curriculum molto importante. In carriera vanta una medaglia d’argento e due di bronzo ai Campionati Europei indoor oltre ad un oro di Giochi del Mediterraneo. Proprio quest’anno Habz Azeddine (Val d’Europe Montevrain) sta vivendo il suo periodo migliore con la conquista di due delle medaglie europee, alcuni personal best (strepitoso il 27’44” stabilito recentemente sui 10 Km), il trionfo nei 1.500 al Golden Gala di Roma e al Meeting di Parigi.

La sua vittoria alla Sant’Erasmo Run non è mai stata messa in discussione, con una fuga iniziata già ai primi metri di gara che lo ha portato a tagliare il traguardo con un tempo finale di 29’04”. Alle sue spalle è giunto lo specialista di triathlon Matteo Ardone (Zerotriuno Triathlon Team Como) seguito dal campione italiano master in carica Alessandro Castagnino (AS Foce Sanremo). In campo femminile la vittoria è andata ad Elisa Viora (Torino Road Runners), che ha preceduto la giovanissima Priscilla Ravera (Dragonero) e Lorenza Di Girolamo (Team Fisiosport).

Podio maschile 10 Km

1) Habz Azeddine in 29’04”

2) Matteo Ardone in 34’48"

3) Alessandro Castagnino in 34’58”

Podio femminile 10 Km

1) Elisa Viora in 38’30”

2) Priscilla Ravera in 39’16”

3) Lorenza Di Girolamo in 46’26”

Di seguito i vincitori di categoria: Leonardo Fagioli (Promesse M), Marina Marchi (Promesse F), Federico Vialetto (Seniores M), Simona Bartolotta (Seniores F), Stefano Costa (M35), Diana Postoronca (F35), Alessio Revello (M40), Corrado Salemi (M45), Elodie Burchini (f45), Claudio Ravera (M50), Morena Almonti (F50), Davide Pigazzini (M55), Cristina Parisi (F55), Stefano Porta (M60), Calimero Tagliabue (M65), Luigi Pisano (M70), Remo Destratis (M85). Importante la partecipazione anche alla corsa ludico motoria di 5 Km non competitiva, per la quale sono stati premiati i primi tre classificati.

Classifica maschile

1) Fabio Corradin in 18’44”

2) Vittorio Maneglia in 19’01”

3) Mattia Naclerio in 19’21”

Classifica femminile

1) Marina Bianchi in 23’06”

2) Elodie Bianco in 25’05”

3) Melissa Marongiu in 28’05”

“E’ stata una grande terza edizione, premiata dalle tante iscrizioni e dalla presenza di atleti di alto livello – hanno detto Samuele Di Fiore e Andrea Fagioli, presidente e segretario dell’Asd Naturum Team Valle Argentina – Una vera e propria serata di festa, in un clima di puro divertimento, che ha animato il lungomare di Arma di Taggia e la pista ciclopedonale. E’ stato un piacere avere al via molti atleti provenienti da Lombardia e Piemonte che, approfittando delle vacanze in riviera, si sono ormai affezionati alle nostre manifestazioni sportive. Un ringraziamento va a tutti gli enti ed i partner dell’iniziativa, oltre che ai numerosi volontari che hanno lavorato per la riuscita della manifestazione, curando i vari dettagli e presidiando il percorso di gara. Ora appuntamento a tutti per domenica 24 agosto quando è prevista la quarta edizione del T.N.T. Taggia Naturun Trail”.arie crostate.