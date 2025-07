Enduro, PSV - NG Team di Vallecrosia alla Coppa Piemonte: Samuele Mistretta sul podio (Foto e video)

Samuele Mistretta della PSV - NG Team di Vallecrosia conquista il primo posto negli allievi alla Coppa Piemonte enduro FCI andata in scena ieri, domenica 13 luglio.

"Il quindicenne Samuele Mistretta, atleta allievo primo anno, centra il secondo podio di stagione dopo una progressione fisico didattica che solo un atleta con obiettivi chiari può ottenere" - fa sapere la PSV - NG Team di Vallecrosia - "Vince la Coppa Piemonte FCI con all'attivo 120 partecipanti fra esordienti, allievi, junior e master con il tempo di 10.57.32".

"Nella classifica assoluta Samuele Mistretta finisce nei primi 10 a 38" dal primo che conferma l'ambizione di un ragazzo semplice tranquillo e dalla solida famiglia" - sottolinea - "La mamma e il papà di Mistretta sono sempre presenti alle gare del figlio e garantiscono, in ogni istante, il supporto fisico e morale a questo atleta che si allena con dedizione e tanta tanta spensieratezza. Il giovane atleta ha fatto una progressione costante: dal 9 al 3 posto nelle gare francesi, al primo posto in Italia. Due le prove speciali affrontate con passaggi tecnici interessanti, soprattutto, la seconda".

La PSV NG Team, società di discipline gravity, è molto attenta alla crescita dei propri ragazzi. "L'altro atleta presente alla Coppa Piemonte era Lorenzo Rao, atleta junior, che ha letteralmente aggredito le due prove speciali come da sue caratteristiche caratteriali" - dice - "Grinta spirito e ambizione per questo atleta che alla seconda prova buca e passa la fotocellula dell'arrivo con la bici sottobraccio. Quasi a rischio di squalifica si presenta al check point con appena 10 secondi dal time out limite stabilito dal regolamento. Una prova la sua di esempio che non lascia ombra di dubbio sulle capacità e lo spirito combattivo di un ragazzo 17enne amante delle discipline Gravity. Finisce al 20 posto assoluto e 6 di categoria con il tempo di 11'12"19".