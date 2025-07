Sanremo, Poggio si accende per il Gambaturana Junior 2025: squadre fatte, si parte martedì

Venerdì sera si è svolto, nella tradizionale location del Bar Olimpia di Poggio, il sorteggio per comporre le squadre del Torneo Gambaturana Junior 2025. 42 i ragazzi iscritti tra gli undici e quattordici anni che sono stati divisi attraverso il meccanismo a fasce in 6 squadre che da Martedì sera si contenderanno l'ambito trofeo sul campo a 5 di via Caravelli a Poggio

Il torneo è strutturato in 4 serate ( si è deciso di iniziare martedì perché molti giocatori lunedì saranno impegnati alla Festa dello Sport che si svolgerà a Pian di Nave a Sanremo) . Le serate di martedì e mercoledì saranno dedicate ai 2 triangolari , il Girone A è composto dalle squadre GIALLI BLU e BIANCHI , il Girone B invece dai ROSSI NERI VERDI. Giovedì sarà serata di semifinali e venerdì sera le finali 5°/6° posto 3°/4° e 1°/2° .

Tutte le serate saranno accompagnate dal servizio Bar-Ristoro con carne alla brace e bibite fresche a cura dell' Unione Sportiva 2018 di Poggio che con cura e dedizione cerca di portare avanti una tradizione nata nel 1974. Contestualmente alla versione Junior si sono ufficialmente aperte oggi le iscrizioni al GAMBATURANA open che vede la prima edizione 51 anni fa. L'antico torneo a sorteggio si svolgerà dal 28 Luglio al 8 Agosto, il costo è di soli 20euro a persona e il sorteggio verrà effettuato il 5 Agosto.