Pedersoli – Tomasi (Skoda Fabia RS) vincono il 2° Rally Valle Arroscia

Con il successo in cinque delle previste sei prove speciali Luca Pedersoli – Anna Tomasi (Skoda Fabia RS) si sono aggiudicati il “2° Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”, disputato ieri e oggi a Pieve di Teco con l’organizzazione della Scuderia Imperia Corse. Vittoria non facile quella dell’affiatata coppia lombarda, al via di questa gara per fare esperienza con la berlina ceca, scelta per questa stagione e finora utilizzata in pochi impegni. I vincitori, infatti, sin dalle prime battute del rally, hanno dovuto confrontarsi con i veloci coniugi francesi Anthony e Virginie Puppo (Hyundai i20 N), che, oltre ad aver vinto la ps d’apertura, hanno guidato la gara per le prime due prove speciali e sono giunti alle loro spalle a 8”6 di distacco, suscitando una notevole impressione.

Non sono invece riusciti ad andare oltre la terza posizione finale, a 21”8, i vincitori della scorsa edizione Jacopo Araldo – Lorena Boero (Skoda Fabia RS – Meteco Corse) che, pur provandoci, hanno dovuto arrendersi, riconoscendolo, al maggiore passo degli equipaggi che li hanno preceduti. Quarto posto, a 1’00”8 per Loris Ghelfi – Barbara Melesi (Skoda Fabia RS – Novara Corse), che recriminano per un’errata scelta di gomme nella prima parte della seconda giornata, quinto, a 1’13”3, per la Fabia Evo di Jacopo Bergamin – Corrado Bonato e sesto, a 2’53”3, per gli imperiesi Danilo e Michelle Ameglio, che con la loro attempata (25 anni) Peugeot 1600 gruppo A, sono risultati i migliori tra le vetture a 2 ruote motrici, categoria che ha visto il ritiro, per un problema ad una ruota, dei loro maggiori antagonisti, i locali Antonio Annovi – Tatiana Santini (Renault Clio – Meteco Corse).

Hanno concluso la gara 47 dei 62 equipaggi ammessi alla partenza.

Il “2° Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca” ha visto anche la disputa del “Trofeo Seicento Summer Edition”, simpatica iniziativa a cui hanno preso parte ben quindici Fiat Seicento Sporting. Dodici le berlinette classificate con successo finale di quella portata in gara dal “dakariano” Maurizio Gerini e Francesca Gasperi.

Il “2° Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca” si è avvalso del supporto di Fondazione Carige e Regione Liguria, del patrocinio della Provincia di Imperia e della collaborazione dell’Unione dei Comuni – Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico – dell’Alta Valle Arroscia, che ha scelto questa manifestazione per promuovere il proprio territorio e fare conoscere quei prodotti – il vino rosso Ormeasco, l’olio EVO derivato dalle olive taggiasche e il famoso Aglio di Vessalico – da tempo apprezzati anche fuori dai confini liguri.

Tutte le info sulla gara sul sito dell’organizzazione https://www.scuderiaimperiacorse.it/ e sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.