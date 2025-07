Pedersoli – Tomasi (Skoda Fabia RS) in testa al Rally Valle Arroscia

Il 2° “Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”, organizzato dalla Scuderia Imperia Corse, è ripartito stamane da Pieve di Teco con 58 equipaggi dei 62 ammessi ieri pomeriggio alla partenza. Al comando sempre i veloci coniugi francesi Anthony e Virginie Puppo (Hyundai i20 N) che, dopo aver vinto la prima prova speciale, nella seconda hanno sofferto il ritorno dei lombardi Luca Pedersoli – Anna Tomasi (Skoda Fabia RS) nel successivo passaggio sulla ps “Aquila d’Arroscia” (km 6,11) ma sono riusciti a mantenere la leadership per soli 3 decimi. Terza piazza provvisoria per i vincitori del 2024 Jacopo Araldo – Lorena Boero (Skoda Fabia RS – Meteco Corse) in ritardo di 7”7.

PS 3 - “Mendatica”(km. 14,46)

Luca Pedersoli – Anna Tomasi (Skoda Fabia RS) si impongono anche nella terza prova speciale precedendo la Hyundai i20 N dei francesi Anthony e Virginie Puppo, in sofferenza per un’errata scelta di gomme che costa loro 3”8 di svantaggio, e le Skoda Fabia di Jacopo Araldo – Lorena Boero (Meteco Corse), con un ritardo di 4”7, e di Loris Ghelfi – Barbara Melesi (Novara Corse), anche loro con pneumatici sbagliati. Dopo questa ps Luca Pedersoli e Anna Tomasi passano a condurre il rally su Anthony e Virginie Puppo e su Jacopo Araldo – Lorena Boero, staccati rispettivamente di 1”4 e 11”9. Tra le vetture a 2 ruote motrici, la più veloce è la Peugeot 106 1600 degli imperiesi Danilo e Michelle Ameglio, ottava assoluta.

PS 4 - “Rezzo” (km. 9,00)

Luca Pedersoli – Anna Tomasi (Skoda Fabia RS) fanno loro anche la quarta ps, dove regolano Anthony e Virginie Puppo (Hyundai i20 N) e la Fabia di Jacopo Araldo – Lorena Boero (Meteco Corse), rispettivamente di 3”8 e 6”7. Luca Perdersoli consolida la propria leadership nella classifica provvisoria dove ora precede Anthony Puppo di 5”2 e Jacopo Araldo di 18”6. La sorprendente Peugeot 106 1600 degli imperiesi Danilo e Michelle Ameglio è ottava assoluta e prima tra le vetture a 2 ruote motrici.

