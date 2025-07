2° Rally Valle Arroscia nel segno di Pedersoli – Tomasi (Skoda Fabia RS)

La disputa delle previste ultime due prove speciali ha traghettato il 2° “Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca” verso il traguardo finale di Pieve di Teco.

PS 5 - “Mendatica”(km. 14,46)

Luca Pedersoli – Anna Tomasi (Skoda Fabia RS) fanno loro anche il secondo passaggio sulla ps di Mendatica precedendo di 1”8 la Skoda Fabia RS di Jacopo Araldo – Lorena Boero (Meteco Corse), intenzionati a recuperare lo svantaggio, e la Hyundai i20 N dei francesi Anthony e Virginie Puppo, attardati di 2”7. Posizioni immutate in graduatoria provvisoria, dove Pedersoli guida con 7”9 di vantaggio su Puppo e 20”4 su Araldo.

La prova speciale non è stata effettuata dagli imperiesi Antonio Annovi – Tatiana Santini (Renault Clio – Meteco Corse) - seconda forza tra le vetture a 2 ruote motrici dietro alla Peugeot 106 1600 di Danilo e Michelle Ameglio - che si sono ritirati dopo aver fatto assistenza per la rottura di una colonnetta di una ruota. Nella ps, ritiro per una lieve uscita di strada dei francesi Romain Baillet – Nicolas Vallici (Skoda Fabia) a seguito della quale, su decisione del Direttore di Gara, gli altri concorrenti sono stati fatti transitare in trasferimento.

PS 6 - “Rezzo” (km. 9,00)

Luca Pedersoli – Anna Tomasi (Skoda Fabia RS) s’impongono anche nella sesta ed ultima prova speciale e chiudono definitivamente i giochi a loro favore. In ps precedono di 7 decimi di secondo Anthony e Virginie Puppo (Hyundai i20 N) e di 1”4 la Fabia di Jacopo Araldo – Lorena Boero (Meteco Corse). Posizioni analoghe anche nella classifica finale, dove il pilota lombardo ha terminato in 41’54”5 regolando di 8”6 il francese Anthony Puppo e di 21”8 il piemontese Jacopo Araldo.

