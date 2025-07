Calcio: Sanremese, l'arrivo di Gattuso regala la ribalta nazionale, confermata l'iscrizione al campionato

E' una Sanremese che sta stupendo per l'impronta internazionale che ha saputo porre sulla propria campagna di rafforzamento estiva.N ei giorni scorsi abbiamo raccontato di numerosi profili in arrivo da diverse latitudini, ma i matuziani sono riusciti a guadagnarsi la ribalta mediatica nazionale con l'ingaggio di Francesco Gattuso.

La Gazzetta dello Sport, Sportmediaset e il Corriere dello Sport hanno infatti sottolineato l'approdo del giovane portiere in terra ponentina, ribadendo il legame di parentela (cugini di secondo grado ndr) con il CT della Nazionale. Una bella vetrina per il team del presidente Masu, che non distoglie però la dirigenza dal portare avanti le proprie strategie estive.

Nelle scorse ore è stato ufficializzato l'ingaggio di Giuseppe Zagarese: centrocampista classe 2006, dopo un'ottima stagione da titolare con l’Altomonte RC, approda alla corte di mister Moro. Con lui anche Andrea Pignataro, regista classe 2006 cresciuto nei vivai di Pescara ed Empoli. Conferma importante per il laiguegliese Mattia DiFino (2006), esterno duttile già alla terza stagione in prima squadra con la Sanremese, reduce dal Torneo di Viareggio con la rappresentativa guidata da Giuliano Giannichedda.

In difesa arriva Giovanni Aceto (2002), colosso di 190 cm, con esperienze in D a Castrovillari e Bisceglie dopo i settori giovanili di Cosenza e Torino. Infine, colpo in attacco con Sambou Boubacarr, classe 2000, jolly offensivo con oltre 150 presenze tra Serie C e D con maglie prestigiose come Fidelis Andria, Casertana, Rimini, Picerno e Legnago Salus.

Buoni riscontri sono arrivati anche dalla Lega Nazionale DIlettanti, con la Covisod pronta a ratificare l'iscrizione al prossimo campionato.