Anthony e Virginie Puppo (Hyundai i20 N) primi leader al 2° Rally Valle Arroscia

Con 62 equipaggi ammessi alla partenza, salutato da un folto pubblico, è partito regolarmente da Pieve di Teco il 2° “Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”, organizzato dalla Scuderia Imperia Corse. Unica vettura a non essersi presentata alle verifiche la Suzuki Swift Sport Hybrid di Jean Claude Vallino – Sandro Sanesi, uno tra gli equipaggi protagonisti della Suzuki Rally Cup 2025. Dallo start di Corso Mario Ponzoni non sono poi transitate la Renault Clio di Roberto Defilippi – Maurizio Bodda e una delle quindici Fiat Seicento Sporting partecipanti al Trofeo Seicento Summer Edition, quella di Corrado Garuti – Simone Dalmasso, per la rottura del motore durante lo Shake Down “Pornassio”.

Il prologo mattutino dedicato alla prova delle vetture ha confermato i pronostici della vigilia, ossia il confronto per il successo finale tra la Skoda Fabia dei vincitori della scorsa edizione Jacopo Araldo – Lorena Boero e l’analoga vettura dei lombardi Luca Pedersoli – Anna Tomasi. Le previsioni indicano come terzi incomodi i veloci coniugi francesi Anthony e Virginie Puppo (Hyundai i20 N), che però non hanno preso parte allo Shake Down.

Lo svolgimento della prova speciale d’apertura, il primo passaggio su “Aquila d’Arroscia” (km 6,11), ha confermato le previsioni dell’immediata vigilia. La ps, infatti, ha visto il successo della Hyundai i20 N dei francesi Anthony e Virginie Puppo (Hyundai i20 N) che si sono lasciati alle spalle le Skoda Fabia RS di Luca Pedersoli – Anna Tomasi e di Jacopo Araldo – Lorena Boero, staccati rispettivamente di 1” e 4”. Quarta posizione, a 4”5, per la Fabia RS di Loris Ghelfi – Barbara Melesi, quinta per la Fabia Evo di Jacopo Bergamin – Corrado Bonato, con un ritardo di 7”1, e sesta per il locale Vittorio Cha, con Arianna Ravano e la Citroën C3, a 11”8 dal vincitore.

La prima prova speciale è stata interrotta per l’uscita di strada della Mini Cooper S di Flavio Cacciò e Chiara Staltari, incidente che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato l’equipaggio all’Ospedale di Imperia per accertamenti radiologici.

Dopo la disputa dei primi due tratti cronometrati, domani la gara ripartirà alle 09:01 da Pieve di Teco: previsto lo svolgimento di altre quattro prove speciali, “Mendatica”(km. 14,46) e “Rezzo” (km. 9,00), da percorrere due volte. Il rally si concluderà alle 15:32 sempre in Corso Mario Ponzoni.

Il “2° Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca” si avvale del supporto di Fondazione Carige e Regione Liguria, del patrocinio della Provincia di Imperia e della collaborazione dell’Unione dei Comuni – Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico – dell’Alta Valle Arroscia, che ha scelto questa manifestazione per promuovere il proprio territorio e fare conoscere quei prodotti – il vino rosso Ormeasco, l’olio EVO derivato dalle olive taggiasche e il famoso Aglio di Vessalico – da tempo apprezzati anche fuori dai confini liguri.

Info sulla gara sul sito dell’organizzazione https://www.scuderiaimperiacorse.it/ e sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.