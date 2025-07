Pallavolo: decisione a malincuore, la Grafiche Amadeo femminile rinuncia al campionato di Serie C

La Grafiche Amadeo rinuncia alla Serie C di volley femminile, massimo campionato di regionale di pallavolo. Dopo attente analisi ed un accesa discussione, il direttivo della Polisportiva Rvs ha deciso ufficialmente di cedere il titolo sportivo all’Admo Lavagna.

“Non è stata una scelta semplice – dicono dalla dirigenza del club sanremese- ma vista la carenza di organico e la cessione di alcune ragazze per obiettivi e squadre superiori abbiamo preso questa decisione, comunque amara”.

La Grafiche Amadeo, che ha rinnovato la sponsorizzazione insieme alla Oliflor vallecrosia, è comunque pronta a ripartire con il settore giovanile nel femminile, portando alcune giovanissime ragazze in prima squadra in attesa dell'indizione dei campionati territoriali. Ma soprattutto il settore maschilem con tutti i campionati giovanili coperti dal mini volley all’Under 19 e la Serie C, con obiettivo di essere protagonisti ai vertici dei vari tornei.