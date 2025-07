Trasporto pubblico a Sanremo: Rifondazione Comunista denuncia 'tagli pesanti' di Riviera Trasporti

Il Circolo Valeria Faraldi del Partito della Rifondazione Comunista esprime preoccupazione per i sostanziosi tagli al servizio di trasporto pubblico locale operati da Riviera Trasporti con l’introduzione dell’orario estivo 2025.

"Riviera Trasporti ha presentato una decurtazione pesante delle corse su tutto il territorio provinciale, colpendo in particolare le fasce più deboli della popolazione. Sanremo, in modo specifico, subisce la riduzione delle corse urbane e dei collegamenti con le frazioni, rendendo sempre più difficile l’accesso ai servizi essenziali per turisti, anziani e lavoratori.

Emblematica è la situazione del collegamento tra La Brezza e Villa Helios, le due estremità della città: le corse provenienti da Ventimiglia e Taggia, che dovrebbero garantirne il funzionamento, risultano frequentemente soppresse o deviate, non offrendo alcun servizio diretto e puntuale. Il risultato è un servizio caotico, inefficace, e totalmente disallineato dalle reali esigenze della cittadinanza. Numerose segnalazioni da parte degli utenti, unite alle proteste già espresse dai sindaci dell’entroterra, confermano che il disagio non è episodico, ma sistemico. E ciò è ancora più grave se si considera che, nel frattempo, gli importi a carico dei Comuni sono aumentati nel Nuovo Accordo di Programma, senza alcun beneficio tangibile per la qualità del servizio.

Il Circolo Valeria Faraldi esprime anche perplessità per la definizione di “rimodulazione del servizio” utilizzata dal consigliere provinciale delegato, Gabriele Amarella, per descrivere ciò che sono, nei fatti, tagli strutturali al diritto alla mobilità. Ci chiediamo come possa il Comune di Sanremo aver avallato tutto questo senza sollevare obiezioni, senza pretendere chiarimenti da Riviera Trasporti, e soprattutto senza difendere i bisogni dei propri cittadini. Rifondazione Comunista chiede con urgenza una presa di posizione chiara e responsabile da parte del Comune di Sanremo. Il trasporto pubblico non è un privilegio, ma un diritto che deve essere garantito e reso accessibile a tutte e tutti".