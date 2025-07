Molo Freestyle: sport, spettacolo e divertimento arrivano nello shopping center di Vado

Sabato 12 luglio il Centro Commerciale Molo 8.44 si trasforma nel palcoscenico del calcio freestyle, con un evento dedicato a tutta la famiglia: Molo Freestyle.

Protagonisti della giornata due veri fuoriclasse della scena italiana, Davide Pisani e Michael Sievoli, pronti a stupire il pubblico con trick spettacolari, sfide avvincenti e un coinvolgente workshop per grandi e piccini.



Il programma della giornata:



Ore 10.30 – 11.30

Show di Street Soccer & Freestyle Palleggio: acrobazie, tecnica e tanto spettacolo per cominciare la giornata con il piede giusto.

Ore 17.30 – 19.30

Show freestyle ad alto tasso di adrenalina

Sfide 1 contro 1 aperte al pubblico

Workshop per adulti e bambini, per provare i primi trick insieme ai campioni

"Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del calcio e del divertimento: vi aspettano per una giornata di sport e spettacolo… ovviamente in stile Molo 8.44" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.