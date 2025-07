Torna il Carnevale Estivo di Arma di Taggia con gruppi in maschera, ballerine brasiliane, musica, e tanto divertimento

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, torna il Carnevale Estivo di Arma di Taggia. Tra le manifestazioni più attese della stagione estiva nella Riviera dei Fiori, andrà in scena sabato 19 luglio, a partire dalle 20.30.

Una vera e propria festa che a ogni edizione vede la partecipazione di numerosi gruppi in maschera a cura delle spiagge, delle associazioni del territorio, delle scuole di danza e di cittadini e turisti che si mettono in gioco per questa occasione divertente e goliardica.

La serata inizierà in piazza della Vittoria, alle ore 20.30, con i gruppi in maschera pronti per sfilare nelle vie del borgo marinaro. Alle 21.00 la scuola di danza Asd La Pineta Planet Sport si esibirà in piazza Tiziano Chierotti per tutto il pubblico radunato e pronto ad accogliere il corteo festante.

Alle 21.30 partirà la sfilata dei gruppi che attraverseranno il lungomare, via Queirolo e arriveranno in piazza Tiziano Chierotti dove ad attenderli ci sarà DJ Prince.

Ad aprire la sfilata saranno Katy Silva con le sue bravissime e bellissime ballerine brasiliane. Insieme ai gruppi in maschera sfileranno anche gli sbandieratori di Ventimiglia, l’orchestra di percussioni Bloco JA, e la banda musicale di Pompeiana.

“Ciò che rende unico e speciale questo evento – commenta l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte – è la collaborazione tra gli uffici comunali, l’amministrazione, le associazioni, le spiagge, i commercianti e più in generale tutti i cittadini e turisti che partecipano ogni anno con entusiasmo e voglia di fare. Si tratta di un lavoro che dura settimane, per l’organizzazione, ma anche per la preparazione dei costumi, dei carri allegorici e delle messe in scena preparate dai partecipanti. Come ogni anno vedremo centinaia di persone partecipare in prima persona con maschere, travestimenti e scenografie. Sarà uno spettacolo unico per il quale voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano.”

Di seguito tutte le associazioni, le spiagge e i gruppi partecipanti:

· Bagni Meridiana

· Bagni Piccolo Lido

· Le Olive Furiose

· Natale a Villa Boselli

· Oratorio Stella Polare Francesco Cepollina

· Sempre in forma

· Sgarzeline e pelandrui