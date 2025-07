Bordighera, "degrado e incuria a Borghetto San Nicolò": la segnalazione degli abitanti (Foto)

"Erba alta e secca, insetti e topi. Degrado e incuria caratterizzano Borghetto San Nicolò". Lo segnalano alcuni abitanti di Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, stanchi di vivere in uno stato continuo di abbandono e degrado.

"Non è possibile vivere in queste condizioni" - mettono in risalto gli abitanti del paese - "Sono necessari interventi di pulizia e di manutenzione. Chiediamo all'Amministrazione di intervenire".

"Borghetto è una frazione di Bordighera e, perciò, merita la stessa cura e attenzione che viene rivolta per migliorare il centro città" - sottolineano i cittadini.