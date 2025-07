Bordighera, siparietti scherzosi e consigli sui tagli di carne: la macelleria del sole conquista il web (Foto)

La macelleria del sole a Bordighera conquista il web. Le risate, la complicità e l'ironia dei titolari Massimo e Francesca hanno fatto breccia nei cuori dei bordigotti e non solo. Da diverso tempo, infatti, molto attivi e attenti sui profili social, i coniugi hanno spopolato con contenuti esilaranti: interviste doppie in cui si raccontano e descrivono le loro giornate.

Oltre alla professionalità e competenza nel loro mestiere, hanno deciso di sposare una linea di marketing che li ha resi "famosi" grazie a contenuti mirati a raccontarli più come persone che come commercianti intenti a vendere prodotti. Un segnale importante che evince quanto clienti, concittadini e amici abbiano apprezzato il loro lato umano.

I due si sono distinti per vivere le proprie giornate all'insegna dell'armonia e simpatia. Quello che è iniziato come un semplice esperimento si è trasformato in un fenomeno virale. Le interviste ironiche tra i titolari hanno saputo coinvolgere centinaia di utenti generando commenti, condivisioni e interazioni da record. Dai siparietti scherzosi ai consigli sui tagli di carne, ogni contenuto ha saputo unire informazione e divertimento, fidelizzando sempre più clienti e curiosi.

Questi format, inizialmente nati per gioco, si sono rivelati un incredibile strumento di marketing indiretto, rafforzando il legame con la comunità e rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più coinvolgente. Con un tale entusiasmo cittadini e followers hanno iniziato a chiedersi: e se questa coppia avesse un proprio show?

Sono in molti, infatti, ad aspettarsi l’idea di un format più strutturato, magari su YouTube, sembra come naturale evoluzione di questo successo. Un canale dove poter raccontare storie, sfidarsi in nuove prove e magari coinvolgere clienti e chef in esperienze uniche. Chissà, forse il futuro della macelleria non è solo dietro al bancone ma anche davanti alla telecamera. Nel frattempo, i followers restano in attesa del prossimo episodio, certi che le risate, e la buona carne, non mancheranno di certo.