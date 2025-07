Beach handball: i ventimigliesi Alessio D'Attis e Pippo Malatino al torneo europeo di La Tourette a Nizza

I ventimigliesi Alessio D'Attis e Pippo Malatino parteciperanno al torneo europeo di Beach Handball che si terrà a La Tourette (Nizza), da domani a domenica. Saranno entrambi sotto l'effige dei French Corsairs, squadra bretone fondata da Malatino che ritornando alle origini della sua nascita, da quest'anno assume una connotazione internazionale ed avrà nei suoi ranghi giocatori provenienti sia dalla Francia che dall'Italia.

D'Attis, campione italiano in carica, ha già iniziato la sua stagione beach, giocando il prestigioso Ebt di Gaeta con il Messina Beach Handball, dove è stato autore di ottime prestazioni. Alessio si prepara anche alle Finali Nazionali del 18/20 luglio a Marina di Grosseto. Pippo Malatino è stato impegnato lo scorso fine settimana con la Ligue Bretagne, nei campionati di Francia, la cosiddetta Coupe de France, che tra l'altro ha vinto nell'edizione 2022 alla guida della Regione sud (PACA).

"Siamo felici di ritrovarci, io e Pippo - ha detto D'Attis - il nostro legame è sempre rimasto saldo e collaborativo, partecipare con la squadra dei French Corsairs, di cui ho già fatto parte e che ho visto nascere in Costa Azzurra per poi trasferirsi in Bretagna, è sempre un grande piacere. Esprimono i veri valori del Beach Handball e fregiarsi dei loro colori è per me motivo di grande orgoglio".

Anche Alessandro Benini sta disputando in questi giorni tornei significativi. Il ventimigliese dopo aver partecipato con il Blue Team alle Finali Ebt di Trapani dal 7 al 13 luglio, sta disputando i Campionati Europei di Alanya in Turchia, con la nazionale italiana.