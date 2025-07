Il Rallye Sanremo torna a Portosole per consegnare la corona tricolore del CIAR-Sparco (moderno) e CIRAS (storico)

È una tradizione che dura da tempo immemore quella che vede il Sanremo “autunnale” chiudere la stagione rallistica ai massimi livelli tricolore. Anche quest’anno, la gara del Ponente Ligure, avrà il compito di abbassare il sipario sul Campionato Assoluto Italiano Rally-Sparco per auto moderne e il Campionato Italiano Rally Autostoriche. E, vista la competitività messa in mostra dai vari piloti in azione, ha molte probabilità di essere deciso per l’assegnazione non solo dei due titoli maggiori, ma anche per alcune categorie che vedono in lizza un gran numero di piloti, che in questo modo possono incorniciare la stagione con un titolo tricolore.

Il lungo fine settimana motoristico del Sanremo 2025 comincia mercoledì 15 ottobre con gli equipaggi del rally moderno e storico che convergeranno su Sanremo per le verifiche sportive e tecniche, e l’apertura dei due Parchi Assistenza, il moderno alla Vecchia Stazione e quello storico a Portosole. “Torniamo nella splendida bomboniera di Porto Sole dopo sei anni e siamo certi che sarà un palcoscenico fantastico per concorrenti e pubblico” sottolinea Sergio Maiga, presidente di ACI Ponente Ligure, l’ente che organizza il doppio appuntamento di Sanremo.

A Maiga fa eco Giorgio Casareto, Amministratore Delegato di Porto Sole: “Siamo entusiasti di ospitare nuovamente in porto la prova spettacolo, un ritorno che ha grande valore anche per la Città. Siamo già al lavoro per organizzare l’accoglienza e creare un piacevole spazio di intrattenimento che, siamo certi, attrarrà non solo gli appassionati. Assistere all’adrenalinica prova in un contesto suggestivo tra mare e bellissime barche, sarà tra i momenti da ricordare dell’evento”.

Dopo che giovedì 16 ottobre verranno effettuate le verifiche sportive e tecniche delle due gare tricolore, i motori si accenderanno venerdì 17 ottobre. Ad aprire le danze sulle prove speciali saranno i concorrenti delle storiche che nella prima giornata si confronteranno sul doppio passaggio su tre prove speciali inframmezzate dal riordino in Piazza Colombo a Sanremo e il Parco Assistenza di Porto Sole. Sabato seconda giornata di gara con altre cinque prove speciali e un riordino in Calata Anselmi a Imperia. Mentre i concorrenti delle storiche si confrontano con i cronometri, nella mattinata di sabato 18 ottobre i concorrenti del CIAR testeranno le loro vetture sulla prova di San Romolo, prima di scattare dalla pedana di partenza da Pian di Nave (davanti al Forte di Santa Tecla) e confrontarsi immediatamente dopo nella prova spettacolo di Porto Sole, che verrà trasmessa in diretta televisiva, prima di percorrere altre tre prove speciali e tornare a Piazza Colombo per il riordino notturno. Domenica 19 ottobre le altre sette prove speciali per gli equipaggi CIAR-Sparco, prima di tornare a Pian di Nave per festeggiare alle ore 16.00 tutti i concorrenti che avranno percorso i 481 km della gara.

Per quanto riguarda il Campionato Assoluto Italiano Rally-Sparco il Sanremo è la settima gara e con il suo coefficiente 1,5 peserà indubbiamente sulle classifiche finali, anche se da qui alla gara ligure è ancora in programma il Rally del Lazio (13-14 settembre). Occhi puntati a cominciare dalla classifica assoluta (con una sfida fra i due mattatori che si sono fin qui divisi le vittorie nelle cinque gare fin qui disputate), oltre che in quella Due Ruote Motrici, che ha finora proposto tre piloti ai vertici; da seguire il confronto nella prestigiosa Promotion, e infine Junior riservata ai giovani leoni del rallismo italiano, rally di cui il Sanremo è il sesto appuntamento.

Sono invece due le gare del Campionato Italiano Rally Autostoriche (il vicentino Campagnolo e il toscano Elba) che precedono il 40° Sanremo Storico, con la classifica assoluta e quella dei quattro raggruppamenti ancora tutti da definire. Un menù che prevede un lungo fine settimana elettrizzante nella città di Sanremo (a Porto Sole, in Piazza Colombo e alla Vecchia Stazione) e sulle prove speciali dell’entroterra del Ponente Ligure.