Domenica prossima ad Arma di Taggia la 'Sant'Erasmo Run K10': oggi e domani iscrizioni ancora possibili on line

Mancano ormai pochi giorni alla terza edizione della 'Sant'Erasmo Run K10', in calendario domenica prossima ad Arma di Taggia. In programma una 10 Km Fidal ed una corsa non competitiva di 5 Km. Il via per entrambe le gare è previsto alle 19:30. Oggi e domani sarà possibile iscriversi on line sul sito iscrizioni.wedosport.net e l’organizzazione tecnica è curata dalla Naturun Team Valle Argentina.

Tutti i concorrenti della gara competitiva dovranno essere affiliati alla FIDAL e in regola con le pratiche di tesseramento. Le diverse configurazioni di tesseramento/affiliazione ammesse sono dettagliate all’interno del Regolamento disponibile sul sito internet https://www.naturunteamk40.com/ e sul portale https://wedosport.net/. Le iscrizioni on line si chiuderanno alle 23:59 di domani. Sarà inoltre possibile ottenere un pettorale 'last minute', iscrivendosi in presenza allo stand che sarà allestito in piazza Tiziano Chierotti, secondo le modalità seguenti: sabato (per entrambe le gare) dalle 16:30 alle 19 e, domenica (solo per la marcia ludico motoria di 5 Km) dalle 16 alle 19 fino ad esaurimento posti. Il limite massimo di atleti ammessi è stato infatti fissato in 200 unità, suddivisi in modo eguale tra le due gare. Tuttavia l’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di terminare anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura e oltre la soglia numerica stabilita in precedenza.

Anche quest’anno la manifestazione si integrerà all’interno del calendario manifestazioni allestito dall’Assessorato al Turismo del Comune di Taggia ma andrà in scena con circa due settimane di anticipo rispetto al consueto, con il precipuo fine di concedere il giusto spazio a tutte le manifestazioni, sia laiche sia religiose, che ogni anno allietano il weekend di festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo, santo protettore dei marinai e del borgo marinaro di Arma di Taggia. Il tracciato, che non ha subito variazioni rispetto alle precedenti edizioni, interesserà il tratto costiero dei Comuni Taggia e Sanremo transitando, nella quasi totalità, sulla Pista Ciclo-Pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure. La zona partenza/arrivo sarà allestita nei pressi di Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia. Dopo lo start, previsto alle 19:30, gli atleti costeggeranno il Lungomare di Arma di Taggia, prima di direzionarsi a Ponente verso zona Tre Ponti (altezza Bar La Cueva) dove sarà previsto il “giro di boa” che li riporterà nuovamente, tramite pista Ciclo-pedonale, verso il centro abitato di Arma di Taggia.

Per gli atleti partecipanti alla marcia ludico motoria di 5 Km, invece, il “giro di boa” sarà posizionato poco prima dell’imboccatura dell’ex tunnel ferroviario di Capo Verde. Il raduno degli atleti con il briefing pre-gara è stato fissato alle 19:15. Al termine della gara verrà allestito un ristoro finale a base di specialità locali. Le premiazioni della gara competitiva di 10 Km inizieranno intorno alle ore 20:45 circa presso Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia. Saranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e donne. Saranno inoltre premiati i primi tre classificati delle categorie (non cumulative con gli assoluti) così suddivise: Allievi M/F, Juniores e Promesse in un’unica classifica M/F, Seniores: M 23-34 anni e F 23-34 anni;, Uomini da M35 a M65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie M70 e successive, Donne da F35 a F65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie F70 e successive.

La gara ha ricevuto l’approvazione di Amaie Energia e Servizi, ente concessionario della Pista Ciclopedonale, è sostenuta e patrocinata dai Comuni di Taggia e Sanremo con gli Assessorati allo Sport e al Turismo, oltre che da FIDAL e CSEN, e si svolgerà in collaborazione con la Croce Verde Arma Taggia. Per ogni ulteriore dettaglio e per ogni necessità di chiarimento, è possibile contattare la Segreteria dell’ASD all’indirizzo mail naturunteamk40@gmail.com oppure consultare il Regolamento disponibile sul sito internet www.naturunteamk40.com, Tutti gli aggiornamenti saranno inoltre disponibili sui canali social Facebook e Instagram della Naturun Team Valle Argentina.