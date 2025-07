NLP Sanremo Volley già al lavoro per una nuova stagione di alti livelli

Per la NLP Sanremo è già tempo di mettersi al lavoro per la prossima stagione 2025/2026. Infatti, dopo un'annata molto positiva come quella appena conclusa, l'intenzione è quella di proseguire su alti livelli continuando a regalarsi grandi emozioni e soddisfazioni in tutte le categorie, a partire dai più piccoli fino ad arrivare alla Serie D.

La società infatti si è già mossa in ottica futura con la conferma d'iscrizione al campionato di Serie D e la conferma anche dello staff tecnico composto da Michela Valenzise e Silvia Cimino. Inoltre, nella prossima stagione sarà necessario l'apporto ma soprattutto la passione di tutti, dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, che sono stati gli elementi fondamentali dell'ultima annata appena conclusa tra vari ringraziamenti e festeggiamenti.

Infatti, in casa NLP, il mese di Giugno ha visto lo svolgimento delle varie feste e cene di fine anno. Per i ragazzi più piccoli del minivolley, un pomeriggio all'insegna del divertimento e della spensieratezza con tanti minigiochi e sfide una diversa dall'altra seguite poi da un rinfresco finale che ha sancito la fine di questa stagione, con grande voglia di iniziare subito la prossima. Per le altre categorie invece è stata ideata una cena di fine anno a cui hanno partecipato tutti gli atleti dalla Under 12 fino alla Serie D che si è concluso nel migliore dei modi con i dovuti ringraziamenti.

"Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor - dice la dirigenza - che hanno sostenuto la NLP Sanremo nella stagione 2024/2025 dimostrando con la loro generosità e sostegno di aver creduto nel nostro progetto rivolto principalmente ai giovani. Siamo onorati della loro collaborazione e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme in futuro".