Nuoto: la giovane sanremese Giorgia Amodeo migliora i suoi tempi al campionato italiano paralimpico di Napoli

La giovane atleta sanremese Giorgia Amodeo, portacolori della Polisportiva IntegrAbili ha partecipato, nello scorso weekend, alla combinata del Campionato Italiano di Società e dei Campionati Italiani Assoluti Estivi Finp di Nuoto Paralimico, alla piscina Scandone di Napoli in vasca da 50 metri. La manifestazione ha fatto registrare un record di iscritti: ben 300 atleti appartenenti a 70 società con le migliori eccellenze del nuoto paralimpico italiano.

Giorgia Amodeo, accompagnata dal tecnico della società Barilla Donatella, ha migliorato i propri tempi personali riuscendo a conquistare tre medaglie d’argento nei 50 e nei 100 mt. Stile Libero e nei 50 mt. Dorso per la Categoria S02. Presenti alla manifestazione il Presidente Finp Franco Riccobello, il Segretario Simone Conversini e tutto il nuovo staff federale. (in foto Giorgia Amodeo con Franco Riccobello e Maurizio Marrara responsabile federale del settore Formazione).

Questa volta in piscina a fare il tifo per Giorgia erano presenti anche Davide e Giorgia D. ed alcuni componenti del direttivo della Polisportiva Integrabili e la trasferta è stata l’occasione per alcune escursioni e visita ai territori circostanti.