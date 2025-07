Iscrizione ok per la Sanremese, Masu: "Pronti a mettere in difficoltà chiunque". Confermato Bregliano, preso il francese Bouable

La Sanremese ha ufficializzato di aver regolarmente depositato, entro i termini previsti dalla Lega Nazionale Dilettanti, la documentazione necessaria e i versamenti economici richiesti per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La società ligure parteciperà quindi per il quinto anno consecutivo al massimo torneo dilettantistico nazionale.

A margine dell’iscrizione, il presidente Alessandro Masu ha dichiarato: “Per il quinto anno consecutivo ho rinnovato il mio impegno personale affinché la Sanremese possa partecipare al massimo campionato dilettantistico nazionale, la Serie D. L’unica promessa che mi sento di fare alla città biancoazzurra e ai suoi tifosi è quella di lavorare, insieme ai miei dirigenti, per costruire una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque.”

Nel frattempo, la società ha confermato Simone Bregliano, difensore classe 1989, che si prepara ad affrontare la nona stagione in biancoazzurro. Originario di Sanremo, Bregliano ha collezionato finora 274 presenze, mettendo nel mirino quota 300. Tra i successi più significativi della sua carriera spicca la vittoria della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza, nella finale contro il Mazara.

Sul fronte dei nuovi innesti, entra in rosa Samuel Bouable, classe 2003, nato in Francia. Giocatore duttile, è in grado di ricoprire quattro ruoli, agendo da esterno sia basso che alto, su entrambe le fasce. Dopo la formazione nel settore giovanile dell’Auxerre, ha vissuto un’esperienza nel campionato college statunitense, unendo studio e calcio. Caratterizzato da velocità e intraprendenza, arriva alla Sanremese con l’obiettivo di guadagnarsi un posto in squadra.