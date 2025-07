Calcio: il Ventimiglia volta pagina, dopo la retrocessione e la scomparsa del presidente Savarino nominato Rocco Ricevuto

Dopo la forte delusione della retrocessione in prima categoria, (non succedeva da oltre mezzo secolo) il Ventimiglia Calcio, volta pagina. Ad iniziare dalla dirigenza. Dopo la prematura scomparsa, avvenuta poche settimane fa del presidente Vincenzo Savarino che è stato a capo della società frontaliera per ben 18 anni, è stato nominato successore Rocco Ricevuto, già precedentemente vice, carica che deteneva da molti anni. In qualità di vice presidente, è stato nominato Guglielmo Guglielmi, personaggio molto noto nella città di confine, con un impegno politico in passato.

In questa rivoluzione degli incarichi, sono nuove anche quelle a carattere tecnico, più vicine alla prima squadra. Manca ancora l' ufficialità, ma nel ruolo di direttore generale, dovrebbe essere Nicola Veneziano. In qualità di direttore sportivo, è stato nominato Roberto Di Maio, mentre come direttore tecnico, l'incarico verrà svolto da Paolo Serpe. Nuovo anche il nome dell'allenatore che è Luca Oneglio, che avrà l'arduo compito di riportare la squadra in categorie più consone al proprio blasone. Oneglio, che già in passato ha fatto parte della squadra Juniores, nella scorsa stagione era nella Primavera del Torino. Molto giovane di età, 33 anni nativo di Bordighera è molto conosciuto in Riviera per i suoi trascorsi. Gianfranco Massullo, allenatore della prima squadra nella sfortunata scorsa stagione, avrà l'incarico di direttore sportivo del settore giovanile.

Infine per quanto riguarda la rosa di giocatori, in linea di massima, per buona parte dovrebbe essere composta da quella dello scorso campionato; giocatori che hanno le qualità per svolgere il prossimo torneo di prima categoria da protagonisti in quanto il loro valore ne è superiore. Sicuramente, cercheranno di mettersi alle spalle un'annata particolarmente negativa che è culminata con l'imprevista retrocessione.