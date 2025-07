Bordighera, interventi di manutenzione al belvedere della Rotonda di Sant’Ampelio: ecco i dettagli

Saranno compiuti importanti interventi di manutenzione per il belvedere della Rotonda di Sant’Ampelio, a Bordighera: la Giunta ha approvato il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica nella seduta dell’8 luglio. Previste in particolare la sostituzione delle attuali sedute in legno con nuove sedute in WPC e la riqualificazione della pavimentazione ad esse limitrofa, con la rimozione della ghiaia e la successiva posa di lastre di pietra locale.

Il progetto è stato elaborato puntando alla valorizzazione del luogo e alla durabilità del bene, con benefici in termini di aumento di sicurezza e comfort, riduzione dei costi di manutenzione a lungo termine, maggiore resistenza agli agenti atmosferici e maggiore sostenibilità ambientale.

Per questo, grande attenzione è stata posta alla scelta dei nuovi materiali, proposti per superare alcune criticità odierne dovute all’esposizione continua all’ambiente marino. Il WPC per le nuove sedute è altamente resistente all’umidità, alla salsedine e agli sbalzi di temperatura; non si scheggia e non richiede trattamenti periodici come verniciatura o levigatura. Infine, pur potendo replicare l’aspetto del legno, ne evita il tipico ingrigimento se esposto alla luce solare. La pietra locale per la riqualificazione della pavimentazione offre resistenza all’usura e agli agenti atmosferici e comporta una manutenzione minima con pulizie periodiche, oltre a integrarsi in modo armonioso nel contesto della Rotonda.

C’è inoltre un obiettivo di sostenibilità e anche in questo caso i materiali che saranno utilizzati sono determinanti. Il WPC, ad esempio, nasce da una miscela di fibre di legno (spesso da scarti o riciclo) e polimeri plastici (plastica riciclata) e, al termine del suo ciclo di vita, può essere a sua volta riciclato. La pietra locale è “a Km zero”, scelta che tra l'altro riduce le emissioni per il trasporto.

A seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, è stato demandato al RUP di procedere con gli adempimenti, con particolare riferimento all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e successivamente alla realizzazione della fase progettuale esecutiva.