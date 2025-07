Euro Women 2025, oggi Italia-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Nazionale italiana di calcio femminile torna in campo agli Europei in Svizzera. Oggi, lunedì 7 luglio, l'Italia affronta il Portogallo nella seconda partita del Girone B di Euro Women 2025. Le azzurre del ct Soncin arrivano dal convincente successo contro il Belgio, vittoria per 1-0 con gol di Caruso. In caso di vittoria, sarebbe già certo il passaggio ai quarti di finale. Ecco orario, probabili formazioni, dove vedere Italia-Portogallo in tv e streaming.

Ecco la probabile formazione dell'Italia per la sfida contro il Portogallo, stasera alle 21 per Euro Women 2025:

Italia (3-5-2) Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Piemonte, Cantore. Ct: Soncin

Martina Lenzini, difensore della Juve e della Nazionale, ha raccontato in esclusiva all'Adnkronos il viaggio dell'Italia agli Europei femminili in Svizzera: "Il ct Soncin ci ha ridato fiducia. Quella fiducia persa nelle ultime annate, per colpa di risultati non proprio fortunati. È stato chiaro: ‘Ragazze, siete giocatrici della Nazionale. Se rappresentate l'Italia, siete forti’. Nessun ingrediente segreto, ma concetti che a volte possono sembrare scontati". Per il gruppo azzurro, idee chiare per la manifestazione: "Ciò che auguro a me e alle mie compagne è arrivare più avanti possibile nella manifestazione, ovvio. Facendo emozionare la gente, con la consapevolezza di aver dato tutto". (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA)

Italia-Portogallo sarà visibile su Rai 2 e in streaming su Rai Play.