Sanremo Padel Tour, 240 partecipanti alla tappa al Joy Padel di Roma (Foto)

Successo per la 4ª tappa del Sanremo Padel Tour al Joy Padel di Roma. Il Sanremo Padel Tour continua a crescere e a conquistare il pubblico degli appassionati: la quarta tappa, disputata dal 26 al 30 giugno presso il moderno centro Joy Padel di Roma, ha registrato un altro straordinario successo, con oltre 240 partecipanti tra giocatori e giocatrici.

La manifestazione, articolata su cinque intense giornate di gioco, ha proposto un programma ricco e variegato, capace di coniugare l’agonismo degli Open maschili e femminili con il clima disteso e inclusivo dei tornei amatoriali. Sul campo si sono viste sfide di alto profilo tecnico ma anche un grande spirito di partecipazione e socialità, valori fondamentali di questo progetto sportivo itinerante.

Con questa tappa, il numero complessivo di atleti coinvolti nel circuito ha superato quota 740, un traguardo che conferma la qualità e la forza attrattiva di un format ormai riconosciuto tra i più rilevanti a livello nazionale nel panorama del padel amatoriale e semi-professionistico. Il Sanremo Padel Tour non è solo sport ma anche una potente vetrina promozionale per il territorio. Ogni tappa è, infatti, un'occasione per raccontare e valorizzare Sanremo, la Riviera dei Fiori e la Liguria tutta, attraverso eventi che uniscono grandi città italiane, nuove community sportive e una crescente rete di appassionati.

A Roma, sei nuove coppie si sono qualificate per le attesissime Finals di Sanremo, in programma dal 19 al 21 settembre 2025, che vedranno la partecipazione di ben 24 coppie finaliste. L’evento conclusivo si preannuncia spettacolare, anche grazie alla presenza confermata di quattro grandi protagonisti del padel internazionale: i testimonial Gaby Reca e Marcela Ferrari, insieme ai fuoriclasse Fede Chingotto e Momo Gonzalez.

Il Sanremo Padel Tour si conferma, dunque, non solo come un circuito sportivo di successo ma come un vero e proprio progetto di promozione territoriale, che unisce sport, turismo e comunità. Il Sanremo Padel Tour dà appuntamento per la quinta tappa che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto al “Heroe’s Marina Sport Center” di Ravenna.

Ecco i risultati dei tornei: nell'Open Maschile i vincitori sono Miccini Giacomo – Ruiz Gutierez Jorge mentre i finalisti sono DI Salvia Gianluca- Irigoitia Juan Ramino; nell'Open Femminile le vincitrici sono Livioni Camilla – Zanchetti Erika mentre le finaliste sono Bevilaqua Noemi – Pisano Giulia; nei Tornei Amatoriali hanno vinto l'Amatoriale Casinò Gonella Flavio – Bachini Albi Gabriele mentre i finalisti sono Carpentieri Sergio – Nassone Simone; si sono aggiudicati l'Amatoriale private padel cup Della Rocca Camillo – Barbusca Marco mentre i finalisti sono Ruggieri Francesco – Nasso Damiano; conquistano l'Amatoriale Unoenergy Leacche Tamara – Nardone Luisa mentre le finaliste sono Sodani Patrizia – Milanese Ilaria; i vincitori dell'Under 14 sono Berlanda Matteo – Mantione Andrea mentre i finalisti sono Pieracci Galante Alessio – Ubaldi Federico. Tutte le coppie vincitrici dei tornei si sono, di diritto, qualificati alle Finals che si terranno a Sanremo a fine settembre.