Sanremese, Gagliardi c’è ancora: per lui sarà la decima stagione in biancoazzurro

Giorgio Gagliardi è pronto a scrivere un nuovo capitolo con la maglia della Sanremese. Per il centrocampista offensivo classe 1994, nato proprio a Sanremo, quella che sta per iniziare sarà la decima stagione consecutiva in biancoazzurro, un traguardo che parla da solo e lo consacra come uno dei simboli assoluti del club.

Con 302 presenze ufficiali e 57 reti all’attivo, Gagliardi è molto più di un numero 10 sul campo: è un punto di riferimento, dentro e fuori dallo spogliatoio. Un giocatore capace di lasciare il segno con gol, assist, personalità e spirito di appartenenza. E ora, come se non bastasse, scenderà in campo anche con una motivazione speciale in più: da quest’anno è diventato papà per la prima volta.

Un momento di maturità personale che si somma a quello sportivo, in un’estate che conferma ancora una volta la volontà della società matuziana di ripartire dalle sue certezze. Gagliardi, infatti, è considerato da dirigenza e tifosi un elemento imprescindibile nel progetto tecnico della Sanremese. Una colonna portante a cui il club ha voluto rinnovare piena fiducia.

“Alè Giorgio!”, conclude il post del club sui propri canali social, celebrando con entusiasmo un legame che sembra destinato a continuare ancora a lungo.