Il torneo 'Città di Sanremo' di Calcio a 8 all'Ag. Temacasa: Il Trentennale si decide in un flash (foto)

Nella Serata di ieri si è svolta sul campo a 8 di pian di poma la finale del 30° Torneo " Città di Sanremo". 2 finali di alto contenuto tecnico ed entrambe risoltesi nel finale

Nella finalina per il 3/4° posto i ragazzi del Wild Bussana Everdrink hanno avuto la meglio per 4 a 2 sul Bar Touring. Le reti di Ceriolo, Di rocco (2) e Bacciarelli hanno abbattuto i blu sanremesi che hanno segnato una doppietta con il Capocannoniere del Torneo Dito. Partita che ha visto un primo tempo equilibratissimo finito per 1 a 1 , poi complice un infortunio a inizio secondo che ha costretto la formazione del bar Touring in inferiorità numerica il punteggio è velocemente variato. Il risultato di 2 a 2 è durato sino a 5 minuti dal termine quando la doppietta di Di Rocco ha spezzato totalmente gli equilibri.



La finale tra le 2 super squadre invece si è decisa a 2 minuti dalla fine dei tempi supplementari. Quando tutti gli spettatori e gli addetti ai lavori presenti in gran numero attorno al campo si stavano pregustando l'ennesima edizione decisa ai calci di rigore un lampo di Pellicanò ( miglior giocatore del torneo) ha portato la coppa del trentennale verso i neri dell Ag. Temacasa.

Partita di altissimo contenuto tecnico, molto fisica e a tratti nervosa, sugli scudi i 2 portieri, Frenna ( votato come miglior portiere )e Brizio autori di interventi prodigiosi.

Primo tempo che ha visto i neri capitanati da Ciaramitaro (uscito però a pochi minuti dall'inizio per un problema muscolare) portarsi in vantaggio con Sina. L'assenza dello squalificato Max Taddei si è fatta sentire soprattutto nella dinamicità un mezzo al campo dove Schillaci Rotolo e Calderone hanno piano piano avuto la meglio nell' arco dell'incontro, infatti solo la sfortuna ( 2 pali colpiti dai granata frontalieri ) ha fatto si che il primo tempo si chiudesse sul risultato per 1 a 0.

Ad inizio ripresa arriva subito il pareggio , dopo un azione insistita di Schillaci che servendo Elettore trova la deviazione di Colantonio che beffa così il proprio portiere.

Il resto dell'incontro è un susseguirsi di emozioni e solo grazie alle parate dei portieri e soprattutto all'imprecisione degli attaccanti si è rimasti sul risultato di parità.

I supplementari sono stati giocati un po' con il freno a mano per la paura di non scoprirsi troppo in fase difensiva, infatti solo una super giocata di Pellicanò su assist sontuoso di Mirko Ravoncoli ha spezzato l'equilibrio a 2 minuti dal termine per la felicità dei tanti tifosi accorsi a sostenere i neri matuziani .

Al termine della contesa si è svolta la premiazione con alcune autorità del calcio e del comune di Sanremo. I premi individuali sono stati consegnati a:



- Mitch Frenna miglior portiere

- Ernald Sina miglior attaccante

- Elia Ambesi miglior difensore

- Francesco Pellicanó MVP del torneo

- Federico Dito Capocannoniere



- Società Rist. Da Ciro's Fair play

- Alessio Ghiso giocatore più anziano (49 anni)

- Mattia Durando Giocatore più giovane 15 anni e 2 mesi

- Luca Casbarra premio alla carriera

- Carmelo Guiderdone premio per numero di finali volte al torneo (7)