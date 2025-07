Colpo internazionale per la Sanremese: arriva il centrale francese Fabien Garcia

Giornata di annunci in casa Sanremese. La società matuziana si rinforza con un innesto di caratura internazionale: il difensore centrale Fabien Garcia è ufficialmente un nuovo giocatore biancoazzurro. Nato il 14 luglio 1994 a Colomiers, in Francia, Garcia porta in dote solidità ed esperienza maturata tra Europa, Stati Uniti e Asia.

Cresciuto calcisticamente in patria, ha militato in Ligue 2 con le maglie di Nîmes Olympique, Guingamp B, Sedan e Colomiers. La svolta arriva con il trasferimento negli Stati Uniti, dove diventa un punto fermo della USL Championship, la seconda serie americana: oltre 120 presenze complessive con Las Vegas Lights, Bold FC e San Antonio FC, distinguendosi per personalità e affidabilità.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Persela Lamongan, club del campionato indonesiano, confermando la sua inclinazione per le sfide internazionali.

Difensore roccioso, Garcia è apprezzato per il tempismo negli interventi e la capacità di guidare il reparto arretrato. “Sanremo è certamente una piazza con tutte le giuste caratteristiche”, commentano dalla società, convinta che il francese possa rappresentare un tassello importante per la nuova stagione.