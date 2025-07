Ciclismo Giovanissimi Liguria: la Contraband Cycling Team domina la 5ª prova del Challenge su strada

Nonostante un meteo incerto, con pioggia prima e dopo la gara, si è svolta regolarmente la quinta tappa del Challenge Liguria su strada, ospitata ieri sul circuito cittadino di Busalla, lungo circa 1400 metri. Quasi 140 giovani atleti provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte si sono dati battaglia in una giornata di sport e passione.

Protagoniste assolute Le Piccole Canaglie della Contraband Cycling Team che anche in questa occasione hanno lasciato il segno sia per il loro carattere che per gli ottimi risultati ottenuti.

I RISULTATI DELLE PICCOLE CANAGLIE

G6 : Alessandro Barbero conquista uno splendido 2° posto dopo una lunga e combattuta volata. Matteo Grosso chiude in 5ª posizione , autore di una gara solida.

: G5 : Alexia Bertagni ottiene un buon 6° posto , confermando la sua costanza.

: G4 : Brian Brusco domina la categoria con una vittoria netta , salendo sul gradino più alto del podio. Ottime prove anche per: Niccolò Semeria (4°) Thomas Paba (5°) Nikolas Brusco (10°)

: G3 : Thomas Bertani conquista una meritatissima vittoria , frutto di grande impegno e allenamento costante.

: G2 : Samuele Balestra e Nicole Bertagni si impongono entrambi con due splendide vittorie di categoria . Nicolas Ogliaro Balestra , autore di una gara tutta all’attacco, chiude in 4ª posizione , dimostrando grande crescita.

: G1 : Tra le femmine, vittoria per Charline Brusco . Tra i maschi, Thomas Noah Puppo Marini chiude 7° nonostante una caduta al primo giro, dimostrando grande determinazione. Jacopo Laigueglia conquista un importante 2° posto , dopo una volata entusiasmante.

:

CLASSIFICA A SQUADRE E PROSPETTIVE

Le straordinarie prestazioni hanno consentito alla Contraband Cycling Team di vincere il premio di giornata per società, accumulando punti fondamentali per la classifica generale. A metà del Challenge Liguria 2025, il team è primo assoluto con 160 punti.

UNA SQUADRA IN CRESCITA

Appena un anno fa nasceva la Contraband Cycling Team, e già oggi si impone come una delle realtà più promettenti del panorama giovanile ligure. Una squadra giovane, composta da bambine e bambini che, con talento, dedizione e passione, affrontano ogni allenamento con grinta e voglia di migliorare.

Un plauso speciale all’allenatore Alessandro Rolando, capace di trasmettere entusiasmo e far innamorare i giovani di uno sport tanto bello quanto impegnativo come il ciclismo su strada. Complimenti anche al Presidente e al Direttivo, che hanno creduto fin da subito in questo progetto, e alle famiglie, vero motore e sostegno di questi piccoli campioni.

Avanti così, Piccole Canaglie! Questo è solo l’inizio di un bellissimo percorso.