Arma di Taggia: 'Summer Shopping' ha ospitato ieri il Comitato Provinciale Unicef Imperia (Foto)

Nei giorni scorsi, nel contesto della manifestazione ‘Summer Shopping’ di Arma di Taggia, grazie allo spirito di solidarietà ed al forte interessamento della Confartigianato Imperia nonché dell’Amministrazione Comunale, organizzatori della manifestazione, è stato allestito un gazebo dedicato all’Unicef Provincia di Imperia dove gli addetti ai lavori hanno esposto vari oggetti emblematici e numerose Pigotte la ‘bambola di pezza’ simbolo del motto ‘Bambino nato – Bambino salvato’.

Al banchetto dell’Unicef Point sito nella centrale Via Boselli sono passati in visita il Consigliere della Regione Liguria Chiara Cerri, l’Assessore Comunale Fortunato Battaglia, il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia e Savona) Enrico Lupi, il Segretario Provinciale di Confartigianato Imperia Barbara Biale e la Segretaria di Confcommercio Arma di Taggia Francesca Longobardi. La musica, le canzoni e la chitarra di Antonio Palladino hanno allietato la giornata della numerosa cittadinanza intervenuta a trascorrere alcune spensierate ore di passeggio.

I banchi commerciali presenti all’evento a loro volta hanno fatto da attrazione per i turisti che hanno scelto la ridente località di Arma di Taggia per passare un lieto Week-End in Riviera dei Fiori. “Un sincero ringraziamento – evidenziano gli organizzatori - viene rivolto a tutti coloro che hanno voluto contribuire con donazioni varie a sostegno delle finalità solidali dell’Unicef”. Ad accogliere la cittadinanza, che ha molto apprezzata l’iniziativa a beneficio dei bambini di tutto il mondo, erano presenti le seguenti ‘volontarie’ territoriali Unicef: Rita Garino per la Valle Argentina, Alessandra Gariboldi, Cosima Carratta e Natalina Carratta, coadiuvate dal Presidente del Comitato Provinciale Unicef Imperia, Raffaele Regina di Sanremo.