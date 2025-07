Calcio, esperienza, muscoli e leadership: Wilfred Osuji è un nuovo giocatore della Sanremese

Un nuovo tassello importante per una Sanremese che guarda al futuro con ambizione e concretezza. A centrocampo arriva Wilfred Osuji, un giocatore che porta in dote esperienza, fisicità e temperamento, qualità essenziali per dare solidità e spessore alla nuova mediana biancazzurra.

Nato a Lagos, in Nigeria, il 5 agosto 1990, Osuji è un centrocampista polivalente, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, dove non solo si è formato, ma ha anche collezionato diverse convocazioni in prima squadra sotto la guida di Carlo Ancelotti, in una delle epoche d’oro del club rossonero.

La sua carriera parla chiaro: oltre 140 presenze in Serie B con le maglie di Modena, Varese e Padova, alle quali si aggiungono più di 50 presenze in Serie C con Varese e Trento. Una lunga esperienza nei professionisti, a cui ha fatto seguito un percorso altrettanto significativo in Serie D, dove ha militato con le maglie di Cittadella Vis Modena e Cjarlins Muzane, totalizzando circa 150 presenze e confermandosi pedina di grande affidabilità e continuità.

Osuji arriva a Sanremo con un bagaglio tecnico e umano di altissimo livello, un profilo che può rivelarsi determinante sia dentro che fuori dal campo, soprattutto in una squadra giovane e in costruzione. Dotato di grande duttilità, sarà una risorsa preziosa per lo scacchiere tattico del nuovo corso biancazzurro.

Un acquisto che conferma la volontà del club matuziano di rafforzare l’ossatura della rosa con innesti di qualità, mirando a un campionato da protagonisti. E con Osuji in mezzo al campo, il cuore della Sanremese batte già più forte.