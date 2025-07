Settima edizione di successo per l'Educamp CONI Taggia: divertimento multisport tra mare e impegno sociale (foto)

Con l’apertura di lunedì scorso della 7 edizione dell’Educamp Coni Taggia e ValleArgentina la Polisportiva dei Fiori 2.3 è impegnata nella realizzazione di un ambizioso progetto di Centro Estivo Multisport che segue la ‘filosofiavincente’ delle passate stagioni. Intanto il gemellaggio con l’Educamp Sanremo rende le attività varie garantite da un nutrito staff di Educatori qualificati abbinati ai tanti tecnici appassionati delle varie associazioni sportive del territorio, sempre attive e ben predisposte verso questa iniziativa che prosegue ormai da tanti anni seguendo il format promosso dal Coni Regionale .

Anche Taggia, come Sanremo, segue un programma di attività settimanali dal lunedì al venerdì con frequenza dalle ore 8.30 alle 17.00 (con ‘aggiustamenti per venire incontro alle necessità dei partecipanti e favorire la massima inclusione).in queste settimane di caldo certamente non nella norma, gli organizzatori stanno privilegiando le attività in acqua utilizzando le spiagge comunali di Bussana Mare, della Fortezza con le uova appena depositate dalla tartaruga carretta, e dello Stabilimento Balneare Lido Annunziata provvisto di campi attrezzati per le attività e zone in ombra per i bimbi della materna. In alternanza alle spiagge vengono utilizzate varie strutture sportive quali le palestre comunali di Taggia, il campetto esterno ,i campi da tennis di Taggia , i campi di atletica e baseball di Pian di Poma , il bacino di canottaggio di Sanremo e il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori.

Le due basi logistiche in cui vengono realizzate l’accoglienza, la consegna a fine giornata, le attività ricreative e socio educative sono il cortile della Scuola Media Pascoli e i Giardini di Villa Nobel a Sanremo, e la Scuola Materna Regina Margherita ed Elementare di Taggia.

Le associazioni coinvolte in questa prima fase dei camp (partiti il 16 giugno e che termineranno il 14 agosto)oltre alle tre promotrici della Polisportiva capofila della proposta Olimpia Basket, Nuova Lega Pallavolo e Ginnastica Riviera dei Fiori, sono il Karate Arma Taggia, Contraband Cycling Team Asd, L’Argentina Calcio, Il Tennis Taggia,Volley ArmaTaggia, Asd Cassini Pallapugno, Il Sanremo Baseball Club, l’Atletica Sanremo, Judo Budo Sanremo, Canottieri Sanremo Canoa, Geco Clumbing Arrampicata e CWK Sanremo Arti Marziali.

Alle attività sportive si aggiungono i laboratori creativi, le letture animate (altra novità, sviluppa la fantasia ed il talento con i bambini che si immergono nei personaggi delle fiabe magistralmente proposte da Sara Divittori) , la realizzazione di un piccolo orto, la conoscenza e l’amore verso gli animali in collaborazione con Natura Intemelia APS nella persona di Rudy Valfiorito, gli immancabili compiti delle vacanze(pochi) e altre novità che ci stanno proponendo. Numerosi gli spostamenti necessari per la realizzazione del progetto, con mezzi pubblici, pulmini e il ‘mitico’ trenino di Andrea.

La realizzazione di questa proposta di ‘qualità’ che vuole essere un centro estivo che aiuti le famiglie ma anche e soprattutto un modo per fare conoscere tanti sport , le attività di gioco sport e promuovere l’attività fisica in variegate forme proposte dai dinamici educatori e tecnici coordinati dal Prof. Samuele Perotti, è stata resa possibile dal patrocinio dei Comuni di Sanremo e Taggia che hanno collaborato in maniera ottimale per la buona riuscita del progetto coinvolgendo i rispettivi assessorati ai Servizi sociali.. Importante l’apporto fornito dallo CSEN Provinciale e la collaborazione con lo Chef Luca Muratore che, oltre a curare dei menù apprezzati, ‘coinvolge ‘ i partecipanti riguardo una sana educazione alimentare, aspetto fondamentale per la buona riuscita delle attività fisiche di base e ad alta prestazione.

Anche in questa edizione, che vede tra le novità la ‘sezione ‘ dedicata alla fascia di età 3/6 anni coordinata dalla pedagogista Manuela Meraglia, a tutti gli iscritti viene fornito un kit con 2 magliette, pantaloncino e cappellino che rende i gruppi facilmente identificabili e colorati. Lo sponsor di questa edizione è L’Immobiliare Sara.

Notizia gradita la conferma della Giunta Regionale Liguria che, come avviene da alcuni anni, attraverso il FILSE contribuirà, con una interessante somma , alla compartecipazione delle spese sostenute dalle famiglie per queste attività, favorendo la partecipazione ai centri estivi di ‘qualità’ con obiettivi di rilevanza sociale. Anche in questo anno la parte amministrativa–gestionale è affidata all’Ing. Alice Frascarelli che cura la comunicazione, le iscrizioni e fornisce la consulenza riguardo le modalità di erogazione del contributo.

Per info ed ulteriori notizie sui nostri EDUCAMP seguiteci sui social, scrivete a polisportivadeifiori23@gmail.com o al 3664125027