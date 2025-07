Calcio, la Virtus Sanremese riconferma la Riviera Recuperi come main sponsor per la prossima stagione

In un momento in cui la sostenibilità e la tutela ambientale è al centro delle tematiche quotidiane, la Virtus Sanremese riconferma la Riviera Recuperi come main sponsor per la stagione 2025 /2026.

Realtà leader nella corretta gestione dei rifiuti (legno, plastica, carta, rifiuti ingombranti), sempre in prima linea per aiutare l'ambiente e la bellezza del nostro territorio.



La famiglia Moroni esprime un ringraziamento particolare a Marco Del Gratta, titolare dell'azienda, per aver creduto nel nostro progetto e per aver deciso di intraprendere questo percorso insieme a noi, augurando un percorso ricco di soddisfazioni al nostro fianco.