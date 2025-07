Sanremo: cambio di percorso degli autobus Rt da corso Garibaldi a corso Orazio Raimondo, smontaggio delle pensiline

Via le pensiline per le fermate dei bus, in corso Garibaldi a Sanremo. Sono iniziati questa mattina, nella via commerciale della città dei fiori, i lavori per la rimozione dei ‘ripari’ per i viaggiatori della Rt, in vista dello spostamento del passaggio degli autobus. Il servizio di trasporto pubblico transita infatti, dopo il passaggio in corso Cavallotti, in via Fiume e corso Orazio Raimondo, dove saranno predisposti nuovi punti di fermata e aree di attesa per i passeggeri. Questa modifica mira a migliorare la viabilità e l’efficienza del servizio che, in direzione opposta, segue già lo stesso percorso.

La rimozione delle pensiline in Corso Garibaldi è stata una decisione presa dalle autorità locali per ottimizzare gli spazi e adattarsi alle nuove esigenze di mobilità della città. Le operazioni si sono svolte questa mattina con il trasferimento della prima struttura nella sua nuova sede, individuata all’inizio di via Val d’Olivi, in sostituzione di quella vecchia ormai degradata. La seconda sarà invece posizionata in via Mazzini, all’altezza della fermata davanti allo stadio comunale, al posto della precedente che era già stata eliminata dopo i danni subìti a seguito di un incidente stradale.

La rimozione delle pensiline, ad opera della Riviera Servizi srl, permetterà inoltre di liberare spazio per il recupero di alcuni stalli in corso Garibaldi destinati al parcheggio di mezzi a due ruote. Il progetto rientra all’interno di un piano di arredo urbano che consentirà di riqualificare, in termini di decoro e sicurezza, alcune zone della città che presentavano problemi dovuti al tempo o ad atti vandalici. Aree che quindi saranno rese più vivibili e fruibili da parte della cittadinanza.

Della parte relativa a corso Garibaldi si era interessato personalmente il consigliere comunale Luca Marvaldi. Tra gli interventi previsti all’interno di questo piano, seguito dall’assessore all’arredo urbano Massimo Donzella, era stato inserito anche il recupero del sottopasso dell’Imperatrice già ultimato nei mesi scorsi.