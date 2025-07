Arma di Taggia: domenica prossima per tutta la giornata l'appuntamento con “Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari”

Domenica prossima l’inizio del periodo dei saldi estivi coincide con la seconda edizione dell’evento “Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari”, organizzato da Confartigianato Imperia in collaborazione con il Comune di Taggia, dalle 10 alle 19, lungo le vie centrali di Arma di Taggia, Via Boselli e Via Cornice. Una giornata dedicata allo shopping con le migliori offerte, accompagnata da musica dal vivo a cura di Pour Parler che animerà le vie con momenti di intrattenimento e coinvolgimento per tutti i partecipanti.



Aderiscono a “Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari” sia attività già presenti nell’edizione precedente che nuovi operatori: Sissi.O (Luxury brand abbigliamento e accessori donna), Gradi?&?Gradi (biancheria per la casa, tendaggi e abbigliamento), Incantesimo (abbigliamento e accessori bambini), Monica?& Dani Fashion (abbigliamento e accessori donna), Bar?Pour?Parler, Cafè Tiffany, Ma?Ge’ (prodotti da forno), Gelateria Ola, Focacceria DiNorma, Parrucchieri?Gori (prodotti bellezza), Giochi & Giocattoli, No?Art (abbigliamento uomo), Arké (abbigliamento donna), Pensieri Bijoux (bigiotteria), CMP?Store?Imperia (abbigliamento sportivo), Gruppo Coapi (sanificazione), Daniela?Larese (bigiotteria realizzata a mano), La Bottega di Bajardo (ravioli e prodotti da forno), Azienda?Agricola?Il?Soffione (aglio), Fabio Cordovani (pentole e padelle), Cristian Brusco (abbigliamento uomo), Luigini Falato (libri), Giovanni?Arangio (tessuti), Claudio?Fiuzzi (borse), Dennis Esposito (abbigliamento bambini), Giovanni Palumbo (collezionismo Pokemon), El Haddani Lebdaoni (costumi da mare).



Alla manifestazione saranno inoltre presenti due banchetti di Mercatino Solidale e dell'UNICEF.