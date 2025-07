Sicurezza in montagna: ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia attiva tutte le domeniche a Bajardo

Il Comune di Bajardo, in collaborazione con la Croce Verde di Arma di Taggia è orgoglioso di annunciare l’attivazione di un servizio pubblico di ambulanza dedicato ai borghi montani per garantire la sicurezza e il benessere di residenti e visitatori, per tutte le domeniche di luglio e agosto 2025.

Obiettivo del servizio è garantire la copertura sanitaria di emergenza nel contesto di un territorio come Bajardo e circondario posto a un’altitudine oltre i 900 metri in uno scenario montano affascinante ma isolato, che richiede un presidio di rapido soccorso e, magari, anche solo di un piccolo intervento o di ascolto per piccole necessità mediche.

Dal 1° luglio al 31 agosto 2025, tutte le domeniche dalle ore 9 alle 18, sarà così possibile usufruire di una ambulanza attrezzata con personale formato, integrata nel sistema di emergenza regionale (coordinamento 112/118). Il mezzo stazionerà presso la piazzola davanti al Comune di Bajardo e potrà essere utilizzato da tutti i territori e comuni limitrofi.

Il Sindaco di Bajardo, Remo Moraglia, dichiara di essere particolarmente grato alla Croce Verde di Arma di Taggia per il supporto fornito, perché questo è un servizio fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e di chi sceglie Bajardo come meta di passeggiate, vacanze o anche di una sola giornata all’aria aperta nella frescura dei suoi boschi.