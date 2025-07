Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti prosegue con la linea verde e conferma i 2006 Materazzi, Molinari, Sartori e Cascone

Nella costruzione della rosa 2025/2026, l’Ospedaletti prosegue nella valorizzazione dei giovani cresciuti in casa orange e arrivati anche a debuttare in prima squadra.

La società ha chiuso nelle ultime ore l’accordo con quattro ragazzi del 2006: il difensore Gianluca Materazzi e i centrocampisti Stefano Cascone, Michele Molinari e Marcello Sartori.

Tutti hanno svolto la trafila nelle formazioni giovanili dell’Ospedaletti, fino a esordire in prima squadra. Per due di loro, Cascone e Sartori, è anche arrivata la soddisfazione della prima rete alla prima stagione tra i grandi.

Ora rientrano a pieno nel progetto di mister Fabio Luccisano per il campionato di Prima Categoria 2025/2026.