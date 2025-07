Taggia: parcheggi sul territorio, Progetto Comune "Ok alle misure dell'Amministrazione ma serve risolvere altre criticità strutturali"

"Le misure annunciate, tra cui l’introduzione di parcheggi riservati ai residenti, tariffe differenziate e abbonamenti mensili, rappresentano un primo passo verso una gestione più equa ed efficiente della sosta sul territorio comunale. Tuttavia, riteniamo doveroso evidenziare come tali interventi coincidano in larga parte con quanto già formalmente richiesto dalla nostra Lista Civica attraverso un’interrogazione protocollata il 28 febbraio dello scorso anno". In questo modo 'Progetto Comune' prende atto delle recenti comunicazioni dell’Amministrazione, in merito alla nuova regolamentazione dei parcheggi, che entrerà in vigore a breve.

Nel documento il gruppo di minoranza aveva posto l’attenzione su una serie di criticità strutturali legate alla gestione dei parcheggi, tra cui: l’assenza di agevolazioni logistiche ed economiche per i residenti, l’impatto costante del flusso turistico sulla disponibilità di posti auto, la mancata valorizzazione del parcheggio in zona Darsena, affidato ad Amaie ma attualmente inutilizzato, l’ambiguità gestionale dell’area adiacente a Palazzo Spinola, priva di regolamentazione e manutenzione adeguata e l’assenza di un servizio navetta regolare tra le aree di sosta periferiche e i principali poli di interesse del territorio.

L’Amministrazione, dal canto suo ha recentemente comunicato l’introduzione di: parcheggi 'gialli' gratuiti riservati ai residenti, con sosta a rotazione, tariffe orarie e giornaliere differenziate tra residenti e non residenti, abbonamenti mensili per entrambe le categorie ed il mantenimento temporaneo dei vecchi sistemi di pagamento ('gratta e sosta'). "Questi provvedimenti - prosegue 'Progetto Comune' - pur apprezzabili, confermano la fondatezza delle osservazioni e delle proposte da noi avanzate oltre un anno fa. Continueremo a svolgere con serietà e spirito costruttivo il proprio ruolo di stimolo e controllo, affinché le esigenze della cittadinanza siano poste al centro dell’azione amministrativa".

Secondo il gruppo di opposizione resta tuttavia necessario affrontare con urgenza alcuni nodi non ancora risolti, come le agevolazioni per chi sul territorio viene per lavoro, la definizione dell’utilizzo e della gestione del parcheggio della Darsena, la regolamentazione dell’area di Palazzo Spinola e l’attivazione di un servizio navetta efficiente e continuativo. "Siamo disponibili - termina 'Progetto Comune' - a collaborare per individuare soluzioni concrete e sostenibili, nell’interesse esclusivo della comunità".