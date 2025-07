Un incendio, divampato per cause ancora in via d’accertamento, ha parzialmente distrutto una coltivazione di ruscus, nelle campagne di Latte frazione di Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento frontaliero che stanno ancora lavorando per arginare le fiamme. Fortunatamente il rogo non si è avvicinato alle abitazioni.