Niente whale watching nella stagione estiva, Federalberghi Bordighera: "Un peccato perdere un'attrattiva simile"

Niente whale watching a Bordighera. La rigidità della posizione di alcuni pescatori riguardo alle disposizioni organizzative del nuovo Piano ormeggi non ha, infatti, consentito alla nave Corsaro di avviare la stagione estiva 2025 dell’attività di osservazione dei cetacei. Una conseguenza che potrebbe creare un notevole danno d’immagine della città, che fa parte del Santuario dei Cetacei.

"Non poter fare l'avvistamento dei cetacei sarebbe un peccato enorme perché il comune di Bordighera è adito al turismo" - commenta Davide Sattanino, presidente di Federalberghi Bordighera - "Perdere un'attrattiva simile, che piace ai clienti, sia turisti che cittadini, e che dà un'alta possibilità di poter vedere da vicino delfini e i grossi esemplari di mammiferi che vivono nel nostro mare, è veramente una cosa che troviamo abbastanza stupida".

"In inverno se i pescatori vogliono e possono rimettere le barche dove sono va bene ma nei tre mesi estivi non va assolutamente bene" - afferma Sattanino - "E' importante riuscire a mantenere il whale watching per fare e incrementare il turismo".